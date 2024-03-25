Erdoğan'ın Çorum mitinginde CHP'ye pankartlı gönderme - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın Çorum mitinginde CHP'ye pankartlı gönderme

Erdoğan\'ın Çorum mitinginde CHP\'ye pankartlı gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenlediği miting öncesi Kadeş Barış Meydanı'nda CHP'ye yapılan pankartlı gönderme dikkat çekti. Miting alanında açılan pankartta, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine atıfta bulunuldu.

25.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenlediği miting öncesi Kadeş Barış Meydanı'nda CHP'ye yapılan pankartlı gönderme dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenlediği mitingte binlerce vatandaş Kadeş Barış Meydanı'nı doldurdu. Miting alanında açılan pankart ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine gönderme yapıldı. Pankartta "Kimine şehrin çilesi, Kimine para kulesi, Laf var icraat yok, Budur CHP belediyesi" yazılı ifadeler dikkat çekti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın Çorum mitinginde CHP'ye pankartlı gönderme - Son Dakika

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