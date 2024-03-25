Erdoğan\'ın Çorum mitinginde CHP\'ye pankartlı gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenlediği miting öncesi Kadeş Barış Meydanı'nda CHP'ye yapılan pankartlı gönderme dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenlediği mitingte binlerce vatandaş Kadeş Barış Meydanı'nı doldurdu. Miting alanında açılan pankart ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine gönderme yapıldı. Pankartta "Kimine şehrin çilesi, Kimine para kulesi, Laf var icraat yok, Budur CHP belediyesi" yazılı ifadeler dikkat çekti. - ÇORUM
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'gayrimeşru ilişki sonrası internetten bebek satışı yapıldığı' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı ve söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi için başvurdu. Bakanlık, konunun detaylı incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu ve söz konusu internet sitesine erişim engeli kararı alınması için başvuru yaptı.
Yerli ve Milli Parti (YMP) İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Meriç Koç ile birlikte Yeniden Refah Partisinin (YRP) İstanbul mitingine katıldı. İki parti arasındaki ittifak sürecinin siyasi arenadaki dengeyi etkileyecek önemli bir adım olduğu belirtilirken, bu katılımın dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün 1 senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak, böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım” dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarla ilgilenen Bakan Güler, toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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