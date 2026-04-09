CHP'den Adalet Raporuna Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suiçmez, 2025 Adalet İstatistikleri'nin suç artışını ve adaletin yetersizliğini gösterdiğini belirtti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı "2025 Adalet İstatistikleri"ne ilişkin, "Bu rapor, Türkiye'nin suç haritasındaki korkunç artışı ve adalet mekanizmasının yetersizliğini göz önüne sermektedir." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığın yayımladığı "2025 Adalet İstatistikleri" üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Verileri, "malumun ilanı" şeklinde niteleyen Suiçmez, "Bu rapor, Türkiye'nin suç haritasındaki korkunç artışı ve adalet mekanizmasının yetersizliğini göz önüne sermektedir." dedi.

Suiçmez, aile içi şiddetin günden güne büyüyen bir güvenlik krizi haline geldiğini dile getirerek, 2016'da 272 bin olan koruma kararı sayısının 2025'te 1 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

2025'te adli sisteme giren çocuk sayısının 220 bine ulaştığını kaydeden Suiçmez, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk suçlarının yüzde 38'i hırsızlık ve gasp gibi mala karşı suçları oluşturmaktadır. 15-17 yaş grubunda uyuşturucu ve gasp suçlarındaki yüzde 12'lik artış, ekonomik çaresizliğin suça sürüklenmede ne kadar büyük bir etki gücüne sahip olduğunu da kanıtlamaktadır."

Yaralama suçlarının tüm ceza dosyalarının yüzde 18'ini oluşturduğuna değinen Suiçmez, toplumda şiddetin artık "birincil iletişim yöntemi" şeklinde görülmeye başlandığını dile getirdi.

CHP'li Suiçmez, dolandırıcılık suçlarında hem artış hem de alan değişikliğinin dikkati çektiğini anlatarak, "Fiziksel hırsızlık, yerini dijital dolandırıcılığa bırakmış, suçlular artık kandırma ve teknolojiyle çalışmaya başlamıştır. Yasa dışı bahis 10 yılda tam 18 kat artmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:33:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.