CHP'den Adalet Raporuna Tepki

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı "2025 Adalet İstatistikleri"ne ilişkin, "Bu rapor, Türkiye'nin suç haritasındaki korkunç artışı ve adalet mekanizmasının yetersizliğini göz önüne sermektedir." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığın yayımladığı "2025 Adalet İstatistikleri" üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Suiçmez, aile içi şiddetin günden güne büyüyen bir güvenlik krizi haline geldiğini dile getirerek, 2016'da 272 bin olan koruma kararı sayısının 2025'te 1 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

2025'te adli sisteme giren çocuk sayısının 220 bine ulaştığını kaydeden Suiçmez, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk suçlarının yüzde 38'i hırsızlık ve gasp gibi mala karşı suçları oluşturmaktadır. 15-17 yaş grubunda uyuşturucu ve gasp suçlarındaki yüzde 12'lik artış, ekonomik çaresizliğin suça sürüklenmede ne kadar büyük bir etki gücüne sahip olduğunu da kanıtlamaktadır."

Yaralama suçlarının tüm ceza dosyalarının yüzde 18'ini oluşturduğuna değinen Suiçmez, toplumda şiddetin artık "birincil iletişim yöntemi" şeklinde görülmeye başlandığını dile getirdi.

CHP'li Suiçmez, dolandırıcılık suçlarında hem artış hem de alan değişikliğinin dikkati çektiğini anlatarak, "Fiziksel hırsızlık, yerini dijital dolandırıcılığa bırakmış, suçlular artık kandırma ve teknolojiyle çalışmaya başlamıştır. Yasa dışı bahis 10 yılda tam 18 kat artmıştır." diye konuştu.