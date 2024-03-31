CHP\'den Amasya Belediye Başkanı Seçilen Turgay Sevindi Kutlamalarla Karşılandı

Politika

CHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Turgay Sevindi, "Çok sabrettik. Ama değdi. Çok güzel oldu. Her şey çok güzel oldu" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart seçimini kazanarak Şehzadeler Şehri'nin yeni belediye başkanı seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Yavuz Selim Meydanı'nda partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladı.

Partililere seslenen Sevindi, "Bundan sonra bu kente hep beraber gözbebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız. Amasya'mızı hepimizin huzurlu, güvende olduğu bir kent haline getireceğiz. Güzel, güneşli günler göreceğiz. Mutlu bir Amasya yaşayacağız. Çok sabrettik. Ama değdi. Çok güzel oldu. Her şey çok güzel oldu. Daha çok yolumuz var. Beş yıl hep beraber olacağız" diye konuştu.

CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Arif Ferafoğlu da, CHP'ye 44 yıl aradan sonra Amasya Belediyesi'ni kazandıran vatandaşlara teşekkür etti. CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz'ünde aralarında olduğu partililer uzun süre seçim galibiyetini kutladı. - AMASYA