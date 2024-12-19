CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Tüketici Yasası İptali Başvurusu - Son Dakika
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Politika

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Tüketici Yasası İptali Başvurusu

CHP\'den Anayasa Mahkemesi\'ne Tüketici Yasası İptali Başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Günaydın, yeni düzenlemenin yerel ve ulusal firmalara zarar verdiğini savundu.

19.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7529 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişikliklerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP'li Günaydın, AYM önünde yaptığı basın açıklamasında, 30 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un anayasaya aykırı hükümlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve her halükarda iptali için AYM'ye dilekçe sunduklarını söyledi. Günaydın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın TBMM'deki bütçe konuşmasında, bu yasayı çıkarttıkları için övündüğünü belirterek, "Peki, nedir bu düzenleme? Elektronik ticarette aracı hizmet sağlayıcılarının, elektronik ticaret lisansı ücreti ödemeleri gerekiyor. Bunun için 2022'de bir yasa çıkartılmıştı. Bu yasa, oy birliğiyle çıkartılmıştı. ve bu aracı, hizmet sağlayıcı şirketlerin bir takvim yılı içerisinde sağladıkları net işlem tutarı hacmi uyarınca adil bir ücretleme kararı verilmiş ve kanun bu şekilde düzenlenmişti. Ne oldu da aradan 2 yıl geçtikten sonra AKP, bunun tam tersine bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, tüm muhalefet partilerinin haklı itirazlarına rağmen geçirdi. Şimdi geçirdiklerinin ne olduğunu anlatalım. Bu yeni düzenlemeye göre, eğer elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı aynı zamanda yatırım ve ihracat yapıyorsa 2024 yılı için bu yatırım ve ihracat tutarının 4 katını, 2025'te 3 katını, 2026 ve izleyen yıllarda 2 katını net işlem, bir takvim yılı içerisinde yapacağı toplam işlem hacminden düşecek ve ticaret lisansı ücretini buna göre ödeyecek. Küresel ölçekte e-ticaret yapan firmalara, yerel ve ulusal ölçekte çalışan firmalarımız aleyhine olmak üzere toplamda 60 ila 70 milyar TL düzeyinde daha az ticaret lisansı ücreti ödeme durumu getiriyor. Peki, bu memleketin Meclis'i yerel ve ulusal ölçekli firmaları mı koruyacak yoksa küresel ölçekteki firmalara rekabeti bozucu nitelikte adalete aykırı çıkar sağlamayla mı uğraşacak? Kuşkusuz böyle bir düzlemi TBMM için uygun bir çalışma ekseni olarak tanımlamak mümkün değildir" diye konuştu.

'TÜM İTİRAZLARA RAĞMEN DÜZENLEMEYİ GETİRDİLER'

Günaydın, düzenlemeye karşı TBMM'deki komisyonlarda ve Genel Kurul'da itirazlarda bulunmalarına rağmen düzenlemenin geldiğini ifade ederek, "Bu düzenlemeyi AYM'ye getireceğimizi ifade etmiştik. CHP, her zaman halkın yanında, yerel ve ulusal ölçekte adil adaletle çalışan firmalarımızın yanında. Bu ilkemiz uyarınca da AYM'ye dilekçemizi sunmuş olduk. Bunun yanında bunu da bir torba kanun niteliğine dönüştürdüler. Samsun ilinin Tekkeköy ilçesinde kurulacak bir organize sanayi bölgesinin devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gerekirken; 3'üncü şahıslara devrine yönelik bir düzenlemeyi de benzer bir şekilde AYM'ye getiriyoruz. Nihayet e-ticaretin ilke ve kurallarını yönetmeliğe bırakan, kanunla düzenlemeyen ve böylece her türlü sürprizi açık bırakan yasa hükmünü de AYM'ye taşımış buluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Gökhan Günaydın, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Tüketici Yasası İptali Başvurusu - Son Dakika

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