CHP'den Arınç ve Özel Görüşmesine Açıklama

16.03.2026 17:57
Zeynel Emre, Özgür Özel ile Bülent Arınç'ın görüşmesini sıradan bir hemşehri buluşu olarak değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel'in, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclis'te yaptığı görüşmeye ilişkin, "İki Manisalı olarak iki hemşehrinin görüşmesi. Bu daha önce de zaman zaman olan şeyler. Sanki çok özel, gizli bir şeymiş gibi davranılıyor. Öyle olsa zaten gizli tutulur, basına duyurusu yapılmaz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının, Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdiğini söyledi.

Emre, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, füzelerin düşürülmesinin "memnuniyet verici" olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının çalışma şartları, şiddet ve bazı şehir hastaneleri için düzenlenen ihaleler üzerinden hükümeti eleştiren Emre, partisinin Orman Kanunu'nun Ek-16 maddesinin yürürlükten kaldırılması amacıyla TBMM'ye bir kanun teklifi sunduğunu hatırlatarak, erozyonla mücadele, doğayı koruma, milli parklar ve tabiat varlıklarını koruma konusunda çok ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin bir sonraki genel seçimlerde iktidar olması durumunda çiftçilerin kredi faizlerinin bir kereye mahsus silineceğine dair vaatleri olduğunu aktaran Emre, "Ana parayı 5'e bölerek yapılandıracağız. Mazottan ÖTV'yi kaldıracağız ve alım garantili üretimi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

"İki Manisalı olarak iki hemşehrinin görüşmesi"

Zeynel Emre, basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Meclis'te yaptığı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"İki Manisalı olarak iki hemşehrinin görüşmesi. Bu daha önce de zaman zaman olan şeyler. Sanki çok özel, gizli bir şeymiş gibi davranılıyor. Öyle olsa zaten gizli tutulur, basına duyurusu yapılmaz. CHP, tarihinin en ağır saldırıları altında. Her gün operasyon ve haksızlıklar var CHP'ye yönelik bir yandan da böyle asılsız dedikodular var. Biz, çok şeffaf bir partiyiz. Ne olsa yurttaşlarımızla paylaşıyoruz. İnsanlarımız, siyasetçilerin, partilerin tüm eylemlerini bilmelidir. O şeffaflığı devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

