CHP'den Asgari Ücret Teklifi 30 Bin Lira - Son Dakika
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Politika

CHP'den Asgari Ücret Teklifi 30 Bin Lira

CHP\'den Asgari Ücret Teklifi 30 Bin Lira

CHP'li Ali Mahir Başarır, asgari ücretin en az 30 bin lira olmasını önerdi ve enflasyonu eleştirdi.

06.11.2024 15:27
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "CHP grubu olarak önerimiz, en düşük asgari ücretin 30 lira olmasıdır" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yılı bütçesi kesin hesap sunumunun yapıldığını hatırlatarak, "Bakın, sarayın 2023 yılında motorlu hava taşıtları kaleminde 1 milyar lira olan hesabı, 2023 yılının sonunda 4,5 milyar liraya çıkıyor. Yani 150 milyon dolarlık bir harcama yapılmış. Ne almış beyefendi? Hava taşıtları olduğuna göre ya yeni bir uçak almış, helikopter diyeceğim; ama onların fiyatları o kadar değil. Belki bir helikopter zinciri oluşturdu; ama 150 milyar yani yaklaşık 3,5 milyar liraya Cumhurbaşkanımız bir hava aracı almış" dedi.

'ENFLASYON HEDEFİ TUTMADI'

Başarır, Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomik zorluklar olması gerektiğini söyleyerek, "TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 48,6. Peki Merkez Bankası'nın yıllık hedefi neydi? Yüzde 38. İktidar ise yüzde 41,5'i hedefliyordu. Demek ki enflasyon hedefi tutmadı. Peki, Mehmet Şimşek bu ülkeye geldiği zaman enflasyon yüzde 38'lerdeydi, şimdi ise yüzde 75'e gelmiş. Maalesef çok kötü yönetilen bir ekonomi, yanlış bilgilerle akıl dışı yöntemler kullanan bir bakan ve ülkenin geldiği hal bu. Şimdi enflasyon düşecek mi? Hayır. Bununla ilgili bir veri yok; ama 2025 yılı Ocak ayında; MTV, noter harcı, yargı harcı, ehliyet, pasaport harcı, para cezaları, yurt dışından getirilen telefonlara yüzde 44 civarında bir zam geliyor. Emekliye umut yok, asgari ücrete ilişkin iyi veriler yok; ama zam oranları aşağı yukarı belli. Şimdi yüzde 20 ya da yüzde 25 civarında bir zam yapmayı düşünüyorsunuz, nasıl geçinecek bu insanlar? CHP grubu olarak önerimiz, en düşük asgari ücretin 30 bin lira olmasıdır. Eğer bunu yapmayacaksanız çekip gidin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'den Asgari Ücret Teklifi 30 Bin Lira - Son Dakika

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