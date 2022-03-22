CHP'den asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için kanun teklifi - Son Dakika
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CHP'den asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için kanun teklifi

22.03.2022 10:41
CHP'den asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesini öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesini öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP'li Gürer, 'İş Kanununda Değişiklik Yapılması'nı öngören 3 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle yılda bir kez belirlenen asgari ücret tutarının 6 aylık periyotlarla 2 kez belirlenmesi önerildi. Teklifin gerekçesinde ekonomik gelişmelere dikkat çekilerek, "2022 yılı asgari ücret rakamlarının belirlenmesinin üstünden geçen süreçte artan enflasyon ve neticesinde gelen hayat pahalılığı asgari ücretle çalışan işçinin aldığı zammın kısa bir sürede erimesine neden oldu. Her ay enflasyon rakamlarından yaşanan artış neticesinde geçim sıkıntısı çeken asgari ücretle çalışan kesimin maaşlarının enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücretin altı aylık periyotlar halinde belirlenmesi, asgari ücretle hayatını idame ettirme çabasında olan vatandaşların enflasyona karşı dirençlerinin artırılması noktasında son derece önem taşımaktadır" denildi.


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CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi CHP'li Torun'dan belediyelerin gelirlerinin artırılması için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'den asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için kanun teklifi - Son Dakika


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