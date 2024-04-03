CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın göreve başladı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın göreve başladı

CHP\'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın göreve başladı

CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, görevi Yücel Yılmaz'dan devraldı. Akın, Yılmaz'a teşekkür ederek, Balıkesir'in güçleneceğini belirtti.

03.04.2024 23:13
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CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, görevi Yücel Yılmaz'dan devraldı.

Partililerle belediye binasına gelen Akın, dua edilmesinin ardından çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra makama çıkan Akın, Yücel Yılmaz'dan görevi devraldı.

Akın, yaptığı konuşmada, Yılmaz'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Yücel Bey'in tecrübelerinden de yararlanarak hep beraber seçilen, seçilmeyen bütün arkadaşlarla, yeni meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızla Kuvayımilliye şehrinin nasıl olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz." dedi.

Yücel Yılmaz ise Akın'ı tebrik ederek, "Onurla 5 yıl hizmet ettiğim Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin mührünü ve devir teslim tutanağını kendisine teslim ediyoruz. Balıkesir'in daha da güçleneceğine eminiz, seçilen arkadaşların hepsine bilgi ve birikimimizle ne zaman isterlerse yardımcı olmaya hazırız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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