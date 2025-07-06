CHP\'den Böcek\'in Tutuklanmasına Tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "rüşvet" soruşturmasında tutuklanmasını eleştirdi.

Antalya Adliyesi önünde toplanan partililere seslenen Başarır, ortada Muhittin Böcek'in tutuklanmasını gerektiren bir suçun bulunmadığını öne sürdü.

Başarır, Böcek hakkında iki iddia bulunduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Cezaevinde tuttukları insanlara hazırlattıkları ifadelerle suçsuz belediye başkanlarımızın görevine son veriyorlar. Cezaevine atıyorlar. Bu olacak şey değil. Türkiye'nin her yerinde yargı demokrasiyi kuşatmış durumda. Yargı vesayet organı gibi çalışıyor. Tüm güçler ve erkler tek adamda. 86 milyonun iradesini bir avuç yargıç ayaklar altına alıyor. Darbe yapıyor. Antalya'ya, Türkiye'ye sesleniyorum. Gelin Türkiye'nin her yerinde meydanları dolduralım. Biz suç işlemiyoruz. Sokağı asla bırakmayacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise tutuklama kararı alınan Böcek'le ilgili dava içerisinde bir suçlama bulunmadığını iddia etti.

Dosyada tanıkların da bir ifadesinin bulunmadığını öne süren Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında kendisiyle ilgili doğrudan suçlama bile olmayan dosyada kolaylıkla tutuklama kararı alınabiliyor. Avukatlar hepimizin bildiği gibi belediye başkanımızın sağlık durumunu mahkeme heyetine sundular. 'Kararınız bu yönde olacaksa en azından ev hapsi kararı almanızı rica ediyoruz.' dediler. Bakın hukuk insanlıktan bu derece uzaklaşamaz. Haksızca, hukuksuzca kendisiyle ilgili ifade yokken bir karar alıyorsunuz ve bu karar sağlık sorunları, solunum sıkıntısı olan bir belediye başkanını vicdansızca hapishaneye gönderiyorsunuz."