CHP'den Bolu'daki Gözaltılara Tepki

01.03.2026 18:00
CHP'li Başarır, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın gözaltına alınmasını eleştirdi, serbest bırakılacağını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Namuslu bir belediye başkanı bugün jandarmada. Göğsünü gere gere adliyeye gelecek. Bekliyoruz, ifadesini verecek ve serbest bırakacaklar. Bırakmak zorundalar." dedi.

Başarır, partisinin Bolu İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 2025'te rapor hazırladığını ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmediğini ifade etti.

Başarır, başsavcının, Özcan'a karşı husumet içerisinde olduğunu iddia ederek, yürütülen soruşturma bağlamında ne Özcan ne de bürokratların cebine tek kuruş girmediğini savundu.

Soruşturma dosyasında adı geçen marketlerin hepsinin, Bolu'nun çocuklarına yıllardır burs veren, el uzatan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (BolSev) bağışta bulunduğunu anlatan Başarır, "Para olarak da değil kart olarak, market kartı olarak ve diğer hayır yardımlarıyla. Bundan dolayı suçlanıyor." diye konuştu.

Başarır, birçok marketin kendi rızasıyla yardım ettiğini dile getirerek, "Bu vakıf 528 Bolu evladına kol kanat geriyor, burs veriyor, yardım ediyor. Bundan dolayı benim belediye başkanım Tanju Özcan 2 gündür jandarmada." dedi.

BolSev'in siyasi bir vakıf olmadığını söyleyen Başarır, "Bu vakfın üyeleri arasında AK Parti'lisi var, MHP'lisi var, Şoförler Odası var, Manavlar Odası var, Ticaret Odası var, iş adamları var, turizmci var, İzzet Baysal Vakfının mütevelli heyetinin üyeleri var. İzzet Baysal diyorum bakın. Cumhuriyet Halk Partilisi var. Bu vakıf Bolu, Bolu. Sen Bolu'yu, koskoca Bolu ilini hırsızlıkla mı suçluyorsun ya. Ben Başsavcı'ya sesleniyorum, baktın mı bu vakıfta görev yapanlara? Burada İzzet Baysal'ın ruhu var, ruhu." ifadelerini kullandı.

Başarır, Boluluların içlerinin rahat olması gerektiğini söyleyerek, "Namuslu bir belediye başkanı bugün jandarmada. Göğsünü gere gere adliyeye gelecek. Bekliyoruz, ifadesini verecek ve serbest bırakacaklar. Bırakmak zorundalar. Tüm Bolu'yu, Boluları sahip çıkmaya, Türkiye'yi sahip çıkmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Basın toplantısına CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Türker Ateş ve Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol da katıldı.

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, Yerel Haberler, Tanju Özcan, Politika, Bolu, Son Dakika

17:59
