CHP\'den Bütünleşik Gençlik Güvencesi Paketi

18.05.2026 17:23
Özgür Özel, CHP iktidarında gençler için eğitim, sağlık ve istihdam alanlarını hedefleyen proje sunacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidar olması durumunda, eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve ekonomi alanlarını içeren Bütünleşik Gençlik Güvencesi paketini gençlerin değerlendirmelerine sunacaklarını bildirdi.

Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde (CAO) düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Özel, gençlik ve spor politikalarını, 4 Mayıs'ta başlattıkları saha çalışmalarını ve ülke gündemindeki son gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine dikkati çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle andı.

107 yıl önce Anadolu'nun yoksul ve yorgun olduğunu belirten Özel, bugün de ekonomik kriz ve adaletsizlikle karşı karşıya olduklarını savundu. Özel, "Biz, Bandırma Vapuru'na binen kadroların devamı olarak, aynı azim ve kararlılıkla çağın kuşatmasına karşı mücadele ediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı miras da tam olarak budur." ifadelerini kullandı.

"İşe ilk önce eğitimden başlayacağız"

Özel, toplantıda, CAO Yürütme Kurulu üyelerince hazırlanan "Bütünleşik Gençlik Güvencesi" projesini ele aldıklarını söyledi.

Projenin detaylarını da lansmanla kamuoyuna duyuracaklarını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"CHP iktidarında, eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve ekonomi alanlarını içeren Bütünleşik Gençlik Güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Bu düzeni, gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz. İşe ilk önce eğitimden başlayacağız. Kaliteli eğitimi zengin ailelerin evlatlarının ulaşabildiği sınıfsal bir mesele olmaktan çıkaracağız. Devletin okullarına yeterli öğretmen, güvenlik görevlisi ve sağlık personeli atamalarını mutlaka gerçekleştireceğiz. Okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği ve ücretsiz temiz içme suyu uygulamasını tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı kararlı ve etkili önlemler alacağız."

Özel, liseyi bitiren her gencin, iyi bir yabancı dil bilmesini ve dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilecek teknolojik kabiliyetlere sahip olmasını temin edeceklerini, öğrenim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceklerini söyledi.

Kuracakları Cumhuriyet yurtları ile barınma sorununu çözeceklerini, "Genç Kiracı Yasası" çıkaracaklarını ve kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacaklarını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden 'Genç İstihdam Garantisi' programını uygulayacağız. 'Adil Staj Yasası' çıkaracağız. Zorunlu ve gönüllü staj yapan gençlere insan onuruna yaraşır bir ücret vereceğiz. Bedava çalıştırılmaya son vereceğiz. Genel Sağlık Sigortası borçlarını sileceğiz. İlk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız. Kamuda mülakatı amasız ve fakatsız bir şekilde kaldıracağız. Torpili ve kayırmacılığı bu topraklardan söküp atacağız. Avrupa'nın en pahalı ve en kötü internetine gençlerimiz mahkum olamaz. 5G'den 6G'ye geçişi yurt genelinde en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ucuz ve hızlı interneti tüm gençlerimizle buluşturacağız."

Gençlerin Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etmesini sağlayacaklarını bildiren Özel, Cumhuriyet'in gençlere, gençlerin de kendilerine emanet olacağını belirterek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
