CHP'den Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş mazbatasını aldı

CHP\'den Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş mazbatasını aldı

CHP'den Dalaman Belediye Başkanı seçilen Sezer Durmuş, mazbatasını aldı. Durmuş, halkın desteğiyle yüksek bir oy oranı ile seçilmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok güzel işler üreteceklerini ifade eden Durmuş, yeni dönemde Dalaman'a vizyoner projeler ve eksik kalan hizmetlerin tamamlanmasıyla hizmetler üreteceklerini belirtti.

03.04.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den Dalaman Belediye Başkanı seçilen Sezer Durmuş, mazbatasını aldı.

Dalaman İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alan Durmuş, yaptığı açıklamada, halkın desteğiyle yüksek bir oy oranı ile seçilmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok güzel işler üreteceklerini ifade eden Durmuş, "Yeni dönemde, vizyoner projeler ve eksik kalan hizmetlerin tamamlanmasıyla Dalaman'a hizmetler üreteceğiz. Herkesin memnun olacağı bir Dalaman yaratacağız." dedi

Mazbata törenine CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, partililer ve Durmuş'un yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Aras, Dalaman, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 00:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement