CHP'den Eğitimde Güvenlik Uyarısı: Okullar Tehlikeli Hale Geldi - Son Dakika
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Politika

CHP'den Eğitimde Güvenlik Uyarısı: Okullar Tehlikeli Hale Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okullarda yaşanan kazalar ve güvenlik eksiklikleri konusunda uyarılarda bulundu. Özçağdaş, okul güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı ve Milli Eğitim Bakanı'nın sorumluluktan kaçtığını ifade etti.

03.02.2025 12:49
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Çocuklar ve öğretmenler için en güvenilir alanlardan birisi olması gereken okullar; maalesef birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne oluyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2'nci dönem başlangıcı ile ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, ihmal ve denetimsizlikler yüzünden Bolu Kartalkaya'da hayatını kaybeden 36 çocuğun eğitim hayatına devam edemeyeceğini belirterek, "Yetkililerin sorumluluk almayı kabul etmediği ihmaller yüzünden hayatını kaybeden 78 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu felaket ile birlikte okulların ve yurtların güvenliğini bir kez daha düşünmeliyiz. Defalarca uyarmamıza rağmen, hiçbir tedbir alınmaması nedeniyle okul kazaları, afetler, acil durumlar, iş güvenliği, trafik güvenliği, okul güvenliği ve dış alan güvenliği gibi konulardaki yetersizlikler, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin canına mal oluyor. Müfettişlik sisteminin tarumar edilmiş olması nedeniyle okullarımız yeterince denetlenmiyor. Çocuklar ve öğretmenler için en güvenilir alanlardan birisi olması gereken okullar; maalesef birçok kaza, yaralanma, şiddet ve ölüme sahne oluyor" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in alanı ile ilgili hiçbir sorumluluk almadığını öne süren Suat Özçağdaş, "Sayın Bakan herhangi bir sorun ile ilgili her zaman, 'Benim yapabileceğim bir şey yok' diyor. Örneğin, temizlik personeli mi yok, sorun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndadır. Yeterli öğretmen mi alınamıyor, sorun Hazine ve Maliye Bakanı'ndadır. Şimdi de mülakat mağduru öğretmenler ki kendisinin yarattığı bir problemdir, Adalet Bakanı'nın sorununa dönüştü. Ben bunu Kabine Toplantısı'nda konuşmaları gerektiğini düşünüyorum; çünkü hiçbir şekilde sorumluluk almayan bir Mili Eğitim Bakanı var, doğruları da söylemiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Suat Özçağdaş, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Eğitimde Güvenlik Uyarısı: Okullar Tehlikeli Hale Geldi - Son Dakika

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