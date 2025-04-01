CHP'den Ekrem İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Başladı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Ekrem İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Başladı

CHP\'den Ekrem İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla imza kampanyası başlattı. İlk imzayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek atarken, kampanyaya destek vurgusu yapıldı.

01.04.2025 09:53  Güncelleme: 09:55
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla "Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum' sloganıyla başlatılan imza kampanyasında ilk imzayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek attı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve parti örtüyle bir araya geldi. CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı sonrasında Başkan Muhittin Böcek, CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla "Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum" sloganıyla başlatılan imza kampanyasına ilk imzayı attı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'dan Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu için güçlü bir imza desteğinin olacağını belirterek, "Hak, hukuk, adalet için Ekrem İmamoğlu Başkanımız için, Cumhurbaşkanı adayımız için ilk imzamızı il başkanlığımızda, il başkanımız, milletvekillerimiz ve partililerimizin huzurunda atmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah aydınlık güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'den Ekrem İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Başladı - Son Dakika

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