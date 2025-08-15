CHP'den 'Emek Kürsüsü' Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den 'Emek Kürsüsü' Hamlesi

CHP\'den \'Emek Kürsüsü\' Hamlesi
15.08.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, işçi sorunlarını gündeme taşımak için 'Emek Kürsüsü' uygulamasını hayata geçiriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Emeğin sesini gür biçimde duyurmak, farklı iş kollarında yaşanan yapısal sorunları kamuoyuna taşımak ve hak temelli bir emek siyasetini ortak akılla büyütmek ve iktidarın suni gündemlerini boşa çıkarmak için 'Emek Kürsüsü'nü hayata geçiriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taşcıer, kürsüye sektöründe çalışanlar ve onların temsilcileriyle çıkarak, bundan sonra 'Emek Kürsüsü' uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu. Taşcıer, Türkiye'de sefaleti dayatanlar ile adaleti arayanlar arasında büyük bir mücadele olduğunu söyleyerek, "Bir tarafta; emeğin, özgürlüğün ve eşitliğin tarafında duranlar, diğer tarafta gelir adaletini, sosyal güvenliği ve güvenceli çalışmayı ortadan kaldıranlar, insan onuruna yaraşır bir yaşamı yok edenler. Bu nedenle emeğin sesini gür biçimde duyurmak, farklı iş kollarında yaşanan yapısal sorunları kamuoyuna taşımak ve hak temelli bir emek siyasetini ortak akılla büyütmek ve iktidarın suni gündemlerini boşa çıkarmak için 'Emek Kürsüsü'nü hayata geçiriyoruz. Emek Kürsüsü'nün temel hedefi, dayanışma kanallarını güçlendirmek, emeğin hakkını koruyacak demokratik mekanizmaları hayata geçirmek olacaktır. Emekçilerin sözünü, siyasetin ve hayatın merkezine taşıma sorumluluğundayız. Çünkü demokrasi, yalnızca sandıktan ibaret değildir" ifadelerini kullandı.

Turizm çalışanlarının temsilcilerinin 1,5 milyon çalışanın sesi olmak istediklerini belirten Taşcıer, "Aktaracakları sorun, ülke yönetimine hakim olan keyfiliğin ve kuralsızlığın somut kanıtıdır. Anayasamızın 50'nci maddesi 'Dinlenmek, çalışanların hakkıdır' der. 7 günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat dinlenme işçinin kanuni hakkıdır. 14 Temmuz 2025'te Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatili hakkı fiilen yok edildi. Pratikte mesaisiz 10 gün çalışma anlamına gelen bu düzeleme, dinlenme hakkına yönelmiş açık bir siyasal gasptır. İtirazımız da bu gaspadır. Dinlenme hakkı, patronun lütfu değil, çalışma yaşamının ayrılmaz parçasıdır. AKP iktidarı, bir asır önce tarihe gömülen kölelik düzenini yeniden inşa ediyor. Tek adam rejimi turizm sektörü üzerinden modern köleliğin yolunu yapıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Gamze Taşcıer, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den 'Emek Kürsüsü' Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
19:30
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
19:24
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
19:09
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
18:59
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
18:35
Fenerbahçe’ye piyango Diego Carlos, Neymar’ın takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'ye piyango! Diego Carlos, Neymar'ın takım arkadaşı oluyor
18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 14:50:39. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den 'Emek Kürsüsü' Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.