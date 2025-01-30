CHP'den Emlak Sektörü İçin Araştırma Önergesi - Son Dakika
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Politika

CHP'den Emlak Sektörü İçin Araştırma Önergesi

Aykut Kaya, emlak sektöründeki kriz için TBMM'ye araştırma önergesi verdi, ilan yasağını eleştirdi.

30.01.2025 19:17
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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, emlak sektörünün karşılaştığı sorunların araştırılması ve çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis araştırma önergesi verdiğini belirtti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emlak sektörünün bir kriz içerisinde olduğunu, Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesaplarına getirdiği ilan yasağının emlak danışmanlarının pazarlama güçlerini elinden aldığını, danışmanların hesaplarının kapatılmasıyla itibarlarına zarar geldiğini söyledi.

Bu sorunun acilen Bakanlık tarafından çözülmesi gerektiğini belirten Kaya, emlak sektörünün karşılaştığı sorunların araştırılması ve çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis araştırma önergesi verdiğini aktardı.

Kaya, kapatılan hesapların açılması ve bu nedenle yaşanan maddi kaybın telafi edilmesi için Ticaret Bakanlığına ayrıca bir soru önergesi verdiğini belirterek, soru önergesine verilecek cevabı kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağını kaydetti.

Kaya, ilan yasağı kalkana ve emlak sektörünün sorunları son bulana kadar mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Soru önergesinde, şu sorular yer aldı:

Emlak sektöründe büyük bir kriz yaratan ilan yasağı ne zaman kaldırılacaktır?

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ve Ticaret Bakanlığının Meta ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle, hiçbir suçu olmayan emlak danışmanlarının sosyal medya hesaplarının kapatılmasını doğru ve hakkaniyetli buluyor musunuz?

Mevcut uygulama nedeniyle emlak danışmanlarının yaşadıkları maddi kayıpların ve mesleki itibar açısından uğradıkları zararların giderilmesi hususunda bir girişimde bulunacak mısınız?

Bakanlığınızın Meta ile yaşadığı anlaşmazlığın çözümü noktasında yürütülen çalışmalar nelerdir?

Emlak sektörünü güvenilir kılmak ve bileşenlerini yasal mali alana çekmek için, bürokratik engellemelere başvurmak yerine, sektör temsilcileriyle, ortak akıl çerçevesinde hareket ederek makul bir ilerleme sağlanması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Kaynak: AA

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