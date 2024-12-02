CHP'den Engelli Bakanlığı Önerisi - Son Dakika
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Politika

CHP'den Engelli Bakanlığı Önerisi

CHP\'den Engelli Bakanlığı Önerisi

Özgür Özel, engellilerin sorunları için 'engelli bakanlığı' kurulmasını savunuyor.

02.12.2024 22:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Engellilerin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak bir 'engelli bakanlığını' savunuyoruz, tartışıyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Ankara'daki bir otelde, engelli vatandaşlarca kurulan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP olarak engelli bireylerin sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılanması için yoğun çaba içinde olduklarını belirten Özel, bu çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Engellilerle ilgili istatistiklerin doğru ve düzenli açıklanmadığını öne süren Özel, bunun, ana muhalefet partisi olarak sürece katkı sağlamalarına engel olduğunu belirtti.

Özel, engellileri "oy deposu", onlarla kurulan ilişkiyi de "seçmen-parti ilişkisi" olarak görmediklerini anlatarak, "Eğitimde, istihdamda, siyasette, toplumsal yaşamın tüm alanlarında engellilere yönelik ayrımcı uygulamaların devam ettiğini üzülerek takip ediyoruz. Hala sosyal hayatta hak ettikleri hizmetlere sahip değiller." ifadesini kullandı.

CHP olarak 4- 9 Eylül tarihlerinde, bundan sonra partiyi nasıl yöneteceklerine karar verdikleri 'değişim kurultayı' yaptıklarını aktaran Özel, şunları söyledi:

"Biz, tüzüğümüzde engelli kotası tarif ettik. Hatta sembolik de olsa en az bir bölgede birinci sıradan bir milletvekilinin, bir engelli birey olmasını tarif ettik. Bunun yanında bu kişinin engelli hak mücadelesinin içinden gelen, bu mücadeleye hakim olan birisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece birinci sıradan bir kişinin değil, seçilecek sıralardan engellilerin listelerde yer alması noktasında önümüzdeki dönem ciddi bir kararlılık yapacağız."

Özel, bunu, engelli bireylerin sorunlarının birinci elden TBMM'de takip edilmesini sağlamak için yapacaklarını kaydederek, "Engellilerin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak bir 'engelli bakanlığını' savunuyoruz, tartışıyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güçlü bir bütçesi olan, icracı bir engelliler bakanlığı kurmayı, engellilerin bağımsız bireyler olduğunu, yardım değil hak talep ettiklerini bilerek adımlar atmamız gerektiğinin farkındayız." dedi.

"Engelli maaşını net asgari ücrete çıkaracağız"

Engellilerin, eğitimden istihdama kadar tüm haklara erişimde önlerine konulan engelleri hep birlikte kaldıracaklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Engelli haklarından yararlanmak için Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine aykırı olarak en az yüzde 40'lık vücut fonksiyon kaybına sahip olma koşulunu derhal kaldıracağız. Engellilerin kamu hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanmalarına dayanan bugünkü sosyal destek sistemi yerine, onların engelli olmalarından kaynaklanan ilave masraflarını karşılamaya yönelik olarak aylık engelli ödeneği sistemine geçeceğiz. Engelli maaşını net asgari ücrete çıkaracağız. Engelli ve yaşlısına bakan, çoğunlukla sosyal güvenceden yoksun kadınlardan oluşan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını da net asgari ücret düzeyine çıkaracağız."

" Engelliler Haftası'nda ödenmek üzere, her yıl seyyanen bir net asgari ücret tutarında hem engelli bireylere hem de evde bakım yardımına muhtaç olanlara birer maaş ödeme yapacağız." diyen Özel, partisinin iktidar olacağını ve engelli bireylerin engellerini ortadan kaldıracağını belirtti.

Özel, 86 milyon vatandaşın önüne konulan tüm engelleri ayrımsız, eşit vatandaşlar olarak hep birlikte aşacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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