CHP'den HES ve Maden Ruhsatlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den HES ve Maden Ruhsatlarına Tepki

CHP\'den HES ve Maden Ruhsatlarına Tepki
13.05.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP heyeti, Artvin'de HES ve maden ruhsatlarına karşı vatandaşlarla buluşarak doğanın korunması çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu başkanlığındaki heyet, Artvin'in Arhavi ilçesinde HES ve maden ruhsatlarına tepki göstermek amacıyla vatandaşlarla buluştu.

Rızvanoğlu, Kamilet Vadisi'ndeki tarihi Arhavi Çifte Köprü'de düzenlenen programda, hükümetin çevre politikalarını eleştirerek, bölgedeki doğanın korunması gerektiğini söyledi.

Karadeniz'in her yerinin güzel olmasına rağmen Artvin'in güzelliğine hayran kaldığını ifade eden Rızvanoğlu, "Burası bir başka. Bu nasıl bir güzellik? Şöyle bir dönüp bakıyorsun, her renk var. Yeşilin her rengi, mavinin her tonu. Böyle bir yer olamaz. Böyle bir güzellik yemin ediyorum olamaz." dedi.

CHP'nin, Artvin halkının maden ve HES karşıtı mücadelesine destek verdiğini belirten Rızvanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada hepimiz ayaktayız. Bugün Arhavililer ayakta, bugün Artvinliler ayakta. O yüzden bizler de öncelikle size bu mücadeleyi verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi ayrı ayrı gönülden kutluyoruz. Ama şunu bilin ki milletin yanında olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğer partilerden katılan değerli arkadaşlarımıza, başkanlarımıza da biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu bir memleket meselesi."

Rızvanoğlu, Artvin halkının bu konuda sesini yükselttiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Madencilik yapmayın demiyoruz ama böyle bir vahşi madencilik mi? Her yere madencilik mi? İktidara dur diyecek miyiz? Durun dememiz lazım. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir güzelliği, buranın insanlarını buranın toprağından söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez ve biz de bunun karşısındayız değerli arkadaşlar. Ben bunu sormak istiyorum. Biz derelerimizi onlara teslim edecek miyiz? Biz buranın sularını onlara teslim edecek miyiz? Ormanları teslim edecek miyiz? Biz Arhavi'yi onlara verecek miyiz? Tam da bunu söylüyorum. Vermeyeceğiz."

Programa katılan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş ve akademisyen Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den HES ve Maden Ruhsatlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:42:47. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den HES ve Maden Ruhsatlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.