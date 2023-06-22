CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek cümlelik paylaşım - Son Dakika
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CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek cümlelik paylaşım

22.06.2023 18:25

CHP'den kesin ihraç talebiyle ilgili disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karar sonrası sosyal medyadan tek cümlelik bir paylaşım yaptı. Karara tepki gösteren Özcan, "Başkaldırıyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim yenilgisinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sık sık eleştirilerde bulunan ve istifaya çağıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Karar sonrası sosyal medyadan tek kelimelik paylaşım yapan Özcan, "Başkaldırıyorum" şeklinde bir tweet attı.

PARTİDEN İLİŞİĞİ KESİLECEK

Geçen sene 1 yıllığına partiden ihraç edilen ve 10 gün önce geri dönen Özcan'la ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri sonrası Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özcan'ın ilerleyen zamanlarda partiden ilişiği kesilmesi bekleniyor.

CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek cümlelik paylaşım

TEK KELİMELİK PAYLAŞIM

Karar sonrası ne diyeceği merak edilen Özcan, sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Tek kelimelik bir paylaşım yapan Özcan, "Başkaldırıyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Ferdi Unutmaz: helal sana baskan Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi Son Dakika: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek cümlelik paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek cümlelik paylaşım - Son Dakika
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