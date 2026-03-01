CHP\'den İran\'a Yönelik Saldırılara Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İran'da mevcut rejimin halkına yönelik izlediği politikaların çok yanlış olduğunu ifade etmiştik. Ancak, uluslararası hukukun, diplomasinin, uluslararası kuralların hepsi rafa kaldırılarak bir egemen devlete karşı bu yöndeki saldırının hiçbir meşruluğu yoktur." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, bir sonraki genel seçimlerde partisinin iktidara gelmesi durumunda Türkiye için hayata geçirmeyi vadettikleri projeleri yarın CHP Genel Merkezi'nde kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

Emre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinin elde ettiği sonuç sebebiyle CHP'li belediye başkanlarına "yargı yoluyla operasyon" yapıldığını, Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda da Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasını "millet iradesine yapılmış bir operasyon" olarak gördüklerini savundu.

CHP Sözcüsü Emre, dünyanın kaotik bir ortama sürüklendiğine, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sebebiyle bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığına dikkati çekti.

Partisinin saldırıyı lanetlediğini anımsatan Emre, şunları kaydetti:

"Özellikle bu saldırılar sonrasında 200 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle takip ettik. Bölgemizdeki tüm ülkelerin demokratik hukuk devleti içerisinde yaşamasını arzu ederiz. İran'da mevcut rejimin halkına yönelik izlediği politikaların çok yanlış olduğunu ifade etmiştik. Ancak, uluslararası hukukun, diplomasinin, uluslararası kuralların hepsi rafa kaldırılarak bir egemen devlete karşı bu yöndeki saldırının hiçbir meşruluğu yoktur."

Emre, ekonomi politikaları ve bankalara borçlar üzerinden hükümeti eleştirdi.

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda, gençlerin hak ettiği ücretlerde çalışacağını belirten Zeynel Emre, nitelikli istihdam programları uygulayacaklarını, kamu destekli staj ve girişimcilik olanaklarını geliştireceklerini dile getirdi.