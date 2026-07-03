CHP'den İthalata Duyarlı Açıklama - Son Dakika
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CHP'den İthalata Duyarlı Açıklama

CHP\'den İthalata Duyarlı Açıklama
03.07.2026 16:38
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Orhan Sarıbal, hasat dönemlerinde ithalatın yasaklanmasını ve çiftçilere destek verilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Türkiye'de şu anda hasada giren ya da girecek olan hiçbir üründe bugünden itibaren ithalat olmamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, çiftçinin gayrisafi milli hasıladan yeterli pay alamadığını belirterek, tarım ürünleriyle ilgili çiftçiden ve tüketiciden yana bir program uygulanması gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Üretim noktasına gelmiş hiçbir üründe ithalatı gerçekleştirmemesi, ithalatı hemen yasaklaması lazım. Türkiye'de şu anda hasada giren ya da girecek olan hiçbir üründe bugünden itibaren bir ithalat olmamalıdır. Çünkü o ithalatın ortaya koyduğu politika, çiftçinin ürettiği ürünün fiyatlandırılmasını engellemekte, çiftçinin ürettiği üründen yeterli geliri ve karı elde etmesine engel olmaktadır. Bu ülke dört mevsimi, 7 bölgesi ve inanılmaz insan gücüyle tarımda, ormanda çok önemli bir yerdedir. Üretim araçlarımızı, kaynaklarımızı doğru kullanarak, doğru uygulamalarla ülkemizin ve halkın yararına başarı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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