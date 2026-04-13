CHP'den Karadeniz'de Maden İhalelerine İtiraz
CHP'den Karadeniz'de Maden İhalelerine İtiraz

13.04.2026 16:09
Sibel Suiçmez, tüm Karadeniz maden ihalelerinin iptal edilmesini ve doğanın korunmasını savundu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz'deki tüm maden ihalelerinin iptal edilmesi gerektiğini savunarak, "Su havzaları, ormanlar ve yaylalar madenciliğe kapatılsın." dedi.

Suiçmez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki madencilik faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu, eleştirilerini dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) son ihaleleriyle 67 ilde toplam 548 bin hektar alanın daha madenciliğe açıldığını söyleyen Suiçmez, "Bu alanlar, çoğunlukla siyasi bağlantılı şirketlere ve yabancı ortaklara verilmekte, çıkarılan madenler ham halde ihraç edilmekte, asıl kazanç birkaç holdingin cebine gitmekte, yıkımın faturası ise halka ve doğaya ödetilmektedir." dedi.

Suiçmez, Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyündeki tüm maden faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep etti.

Karadeniz'deki tüm maden ihalelerinin de iptal edilmesini isteyen Suiçmez, "Su havzaları, ormanlar ve yaylalar, madenciliğe kapatılsın. Siyasi bağlantılı şirketlerin hukuksuz girişimlerine ilişkin bağımsız soruşturma başlatılsın, vahşi madencilik politikası kökten değiştirilsin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
