CHP'den Komisyon Toplantısı Açıklaması
CHP'den Komisyon Toplantısı Açıklaması

CHP\'den Komisyon Toplantısı Açıklaması
08.08.2025 16:09
CHP'li Murat Emir, kapalı oturum ve güvenlik tedbirlerini savundu, üye sayısını açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, " İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının sunum yapacağı komisyon toplantısının kapalı oturum yapılması ve olağanın daha üstünde güvenlik tedbirleri alınması son derece doğal" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye sayısının 51 olacağını ve kararların nitelikli çoğunluk ile alınacağını belirtti. Emir, "'Bu komisyon, kararlarını üye tam sayısının nitelikli çoğunluğu ile alır, üye sayısı başka türlü değiştirilemez, üye sayısı 51'dir ve 51'den geri adım atmamız olanaksızdır' diyerek tutum sergiledik. Anlayış gösterildi ve 51'e tamamlamak üzere de bu sabah bizim Genel Başkan Yardımcımız ve Gölge Adalet Bakanımız Sayın Gökçe Gökçen açıkladı. Sayın Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, bizim Meclis Başkanlığı'na bildireceğimiz yeni komisyon üyemiz olacak. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının sunum yapacağı komisyon toplantısının kapalı oturum yapılması ve olağanın daha üstünde güvenlik tedbirleri alınması son derece doğal. Biz burada ilkelerle meşgulüz. 1 üye kime gitti, kimin avantajı olur, kimin dezavantajı olur ile ilgili değiliz. Bizim ilgili olduğumuz şudur; ilk gelen bize Meclis Başkanlığı'nın hazırladığı yönergede açıkça şu yazıyordu; 'Katılanların 5'te 3 çoğunluğu' diyordu. 'Katılanlar'ın dediğiniz zaman başka bir şey ama 'üye tam sayısının nitelikli çoğunluğu' dediğiniz zaman bambaşka bir şey. Biz meseleyi buradan buraya getirdik, olması gereken yere getirdik. Sayılar değerlidir; ama tek başına sayılardan daha değerli olan siyasal gerçekliklerdir. CHP'nin bu komisyonda olması çok önemlidir. Kurucu partidir, Cumhuriyet'in temel direği olan partidir ve Türkiye'nin birinci partisidir. Bu nedenle bu çalışmalarda CHP'nin ağırlığının 11 ile sınırlı olmadığını, arkasında 86 milyonun olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Murat Emir, Politika, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika




