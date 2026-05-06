CHP'den 'Mutlak Butlan' Açıklaması

06.05.2026 16:35
Murat Emir, CHP'nin yönetim biçimini savunarak ekonomik sorunlara da değindi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP ile ilgili "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin, "Hepimizin siyaset yaptığı zemin demokratik ve çok partili siyasi yaşamdır. Dolayısıyla bizi yeneceklerse CHP'nin delegelerle seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerine işaret ederek, ekonomik yoksulluğun derinleştiğini söyledi.

İktidarın enflasyonla mücadele politikasını eleştiren Emir, "Artık mızrağın çuvala sığmayacağı o kadar açık bir şekilde anlaşıldı ki enflasyonu bitireceklerini iddia ettikleri ekonomik program tamamen çökmüştür, duvara çarpmıştır, tuzla buz olmuştur, Mehmet Şimşek ve ekonomi bürokrasisi çuvallamıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu üç ülkeden biri olduğunu öne süren Emir, asgari ücret ve en düşük emekli aylığıyla geçinenler başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin enflasyon altında ezildiğini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde "varlık barışı" olarak adlandırılan düzenlemenin de bulunduğunu belirten Emir, "Bunu 7 defa getirdiniz. Kimler yararlandı bundan?" sorusunu yöneltti.

Emir, söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yeniden gri listeye alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine, "Biz Komisyon sürecinde de Komisyon'da otururken de raporumuzu yazarken de 'Rapor rafta kalmasın, gelin hem barışı hem de demokratikleşmeyi sağlayacak adımları hep birlikte atalım' derken tutarlılık içerisindeyiz. Türkiye'nin bu sorunlarının aşılması gerektiği noktasında durduğumuz yerde duruyoruz." diye konuştu.

Emir, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekilleriyle bir toplantı gündemi olup olmadığına ilişkin soruya, "Şu anda öyle bir planlama yok." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' tartışmalarına" ilişkin paylaşımıyla ilgili ise Emir, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız bunu, 'Bizim dairemiz yanarsa apartman yanar, bizim ağacımız yanarsa orman yanar' diyerek tarif etmektedir. Dolayısıyla bu MHP'nin de sorunudur, diğer siyasi partilerin de sorunudur, AKP'nin de sorunudur. Hepimizin siyaset yaptığı zemin demokratik ve çok partili siyasi yaşamdır. Dolayısıyla bizi yeneceklerse CHP'nin delegelerle seçilmiş yönetimini yenmeleri gerekiyor. "

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
