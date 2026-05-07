CHP'den Ordu'da Maden Mitingi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Ordu'da Maden Mitingi

CHP\'den Ordu\'da Maden Mitingi
07.05.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu, Ordu'da doğal güzellikleri koruma çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu başkanlığındaki heyet, Ordu'da maden mitingi gerçekleştirdi.

Rızvanoğlu, Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Karadenizlilerin toprağına sahip çıkmak için ayağa kalktığını söyledi.

Kente gelirken gördüğü doğal güzellikler karşısında etkilendiğini anlatan Rızvanoğlu, "Denizi, dağı ne güzel. Bu nasıl bir güzelliktir? Bu güzelliğe göz dikenler var." dedi.

"Yaylaları delmek istiyorlar. Dereleri kirletmek istiyorlar. Buraları yok etmek istiyorlar. Buraları şirketlere vermek istiyorlar." ifadelerini kullanan Rızvanoğlu, "Dertleri neymiş? Maden açacaklarmış. Yahu Allah'tan korkun, bir şehrin 4'te 3'ü maden sahası olabilir mi?" diye konuştu.

Rızvanoğlu, her tarafın ihale sahası haline getirildiğini ileri sürerek, "Her tarafa maden ruhsatı verdiniz. Sizde hiç mi Allah korkusu yok kardeşim. Burası Fatsalıların, burası Orduluların. Burası başka kimsenin değil." dedi.

Maden sahası yapılmak istenen alanların tarım arazisi olduğunu belirten Rızvanoğlu, "Fındığımızı, derelerimizi teslim edecek miyiz? Etmeyeceğiz." diye konuştu.

Giresun

Evrim Rızvanoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Giresun'un Tirebolu ilçesinde parti binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Rızvanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkla omuz omuza olmak istediklerini söyledi.

"Buraya planlanan maden gelirse Giresun boşalır." ifadelerini kullanan Rızvanoğlu, "O yüzden bu haklı mücadelenizde CHP olarak yanınızdayız, her zaman buradayız, birlikteyiz, hep bir olacağız ve kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programlara, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Parti Meclisi Üyesi Kübra Gökdemir, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Ordu'da Maden Mitingi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti

21:25
Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme
Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme
20:54
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor
20:50
Shakira’dan 16 yıl sonra bir müjde daha İşte Dünya Kupası’nın resmi şarkısı
Shakira'dan 16 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı
20:50
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
19:55
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
19:44
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 21:30:36. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Ordu'da Maden Mitingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.