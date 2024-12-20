CHP'den Sokak Hayvanlarına Yeni Düzenleme

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kapalı, ışık ve hava almayan, toprakla temas etmeyen yerlerde sokak hayvanlarının barınmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, partisinin Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Parti Meclisi üyesi Baran Bozoğlu ile Mamak Belediyesine ait Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'den bilgi alan Zeybek, barınaklardaki fiziki koşulların hızla iyileştirileceğini belirtti.

Barınaklarda çalışan personelin hayvansever ve alanında uzman olması gerektiğini vurgulayan Zeybek, CHP'nin bu konuda belediyelere yönelik genelge yayımladığını ifade etti.

Zeybek, "Genel Başkanımız Özgür Özel bu konuda çok hassas. Kamuoyuna, olumsuzlukların hızla giderileceği mesajını güçlü bir şekilde vermeliyiz. Her eleştiriden ders çıkaracağız." açıklamasını yaptı.

Partilerinin önceliğinin, sokak hayvanlarının refahı için modern ve insancıl standartları benimsemek olduğunu dile getiren Zeybek, "Kapalı, ışık ve hava almayan, toprakla temas etmeyen yerlerde sokak hayvanlarının barınmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Şahin de rehabilitasyon merkeziyle ilgili iddiaların ardından, "ihmal ve art niyetli davranışları bulunan" veteriner hekimler ile nöbetçi çalışanların görevden alındığını duyurdu.

Şahin, barınak şartlarının hızla iyileştirilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Partimizin hayvan hakları politikalarını titizlikle uyguluyoruz. Barınağın bir yaşam merkezi olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.