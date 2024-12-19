CHP'den Suriye'ye Operasyon Mesajı

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri gereklilik halinde Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlenebileceğini belirterek, "Ama bu gerekliliklerin iyi ortaya konması lazım. O bölgede Türkiye'ye tehdit varsa, bir silahlı güç namlusunu Türkiye'ye çevirdiyse harekat yapılabilir." dedi.

Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin savunma sanayisi konusunda en ufak tavizinin bulunmadığını dile getiren Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik için taşın üstüne taş koyanların her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Bağcıoğlu, partisinin milli savunma ve savunma sanayisi konularında çalışmalar yürüttüğünü ve bu kapsamda Milli Güvenlik Politikası Belgesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Tuzla Piyade Okul Komutanlığında bir öğrenci subayın gerekli fotoğrafı yakasına takmaması üzerine çıkan tartışmanın ardından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin tamamı hakkında "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" kararının verildiğini anımsatan Bağcıoğlu, "Burada 6 teğmenimiz ihraç edildi. Bu dava idare mahkemesinde devam ediyor ve muhtemelen ocak ayında karara bağlanacak. Bir disiplinsizlik varsa disiplin cezası olmalı. Bu güvenlik ortamında bu kadar yetişmiş arkadaşın sadece Atatürk'e olan saygısızlığa tepkilerini gösterdiler diye Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmamasının gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Teğmenler, Türk milletine emanet"

Bağcıoğlu, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşanan olaylara ilişkin şunları kaydetti:

"Emekli bir asker olarak bunun bir disiplinsizlik olduğunu düşünmüyorum. Tören bittikten sonra yapılmış, yeminde ve metinde hiçbir sıkıntı yok. Kılıç çatma, yıllardır yapılan bir faaliyet. Velev ki disiplinsizlik olsa bile ayırma suçunu gerektirecek bir işlem değil. Yüksek Disiplin Kurulunda en adil kararın askerlik onuru, vazife bilinci ve silah arkadaşlığı ruhuyla verileceğini değerlendiriyorum."

Teğmenlerin bu muameleye tutulmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Bağcıoğlu, "Olayı siyaset dışı bir olay olarak görüyoruz. Teğmenler, Türk milletine emanet." dedi.

CHP'nin Suriye'ye ilişkin milli güvenlik hedefleri

Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bağcıoğlu, bu hususta partisinin milli güvenlik hedeflerinin, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğinin hakim kılınması, tüm halkı kapsayacak hükümetin oluşturulması, doğal kaynaklardan tüm Suriyelilerin yararlanması, merkezi yönetim emrinde kurulacak silahlı kuvvetlerin hudutları koruması, Türkiye'ye yönelik hiçbir tehdide izin verilmemesi, Suriye'de konuşlanan askerin emniyetinin sağlanması, Türkiye'ye yeni düzensiz göç akımlarının engellenmesi ve Türkiye'deki düzensiz göçmenlerin program dahilinde Suriye'ye geri gönderilmesi" olduğunu belirtti.

Bağcıoğlu, Suriye'deki üs bölgelerinde dron tehditlerine karşı önlem alınması, dikey iniş kalkış yapan İHA'ların üs bölgelerinde konumlandırılması ve geliştirilmiş termal kameraların bölgeye tedarik edilmesi tavsiyesinde bulunduklarını, önceliklerinin Türk askeri personelinin güvenliği olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Mavi Vatan'da uluslararası hukuktan doğan tüm hak ve menfaatlerini koruması gerektiğini vurgulayan Bağcıoğlu, Mavi Vatan Tatbikatı'nın bu yıl yapılmaması konusunda Mecliste soru önergeleri verdiklerini anımsattı.

Bağcıoğlu, askeri yargı sistemi, askeri sağlık sistemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının faaliyetleri, albayların resen emekli edilmesi konularında revizyona ihtiyaç olduğunu savundu.

Sorular

Bir gazetecinin, " MHP'nin askeri hastanelerle ilgili bir çağrısı oldu. Bu öneriyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Bağcıoğlu, şu yanıtı verdi:

"Askeri sağlık sistemi, 3 basamakla revize edilmeli. Birinci basamak, üs bölgelerindeki acil tıp uzmanları ve doktorlar. İkinci basamak, asker hastaneleri. Üçüncü basamak da GATA gibi bir mükemmeliyet merkezi. Bir grup oluşturulup bunun çözülmesi lazım. 34 askeri hastanemiz vardı, hepsi kapandı. İsrail'in sağlık kolordusu var. HTŞ'nin çatışma sağlık timleri var, ilerleyen birliklerinin yanında. HTŞ bile askeri sağlık sitemi kurmuş ama biz o sistemi kaldırıyoruz."

Bağcıoğlu, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine bir operasyon hazırlığında olduğu ve hedefin Kobani olduğu söyleniyor, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Eğer askeri gereklilikler varsa operasyon olacaktır ama bu gerekliliklerin iyi ortaya konması lazım. O bölgede Türkiye'ye tehdit varsa, bir silahlı güç namlusunu Türkiye'ye çevirdiyse harekat yapılabilir." yanıtını verdi.

Bir soruyu cevaplarken "İsrail'in konvansiyonel olarak Türkiye'ye tehdit oluşturmasının mümkün bulunmadığını" ifade eden Bağcıoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaretine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"MİT Başkanı'nın oradaki faaliyetleri, alışık olmadığımız bir görüntü. Diğer istihbarat başkanlarının bu kadar açık görüntü vermesine pek alışık değiliz. Orada muhtemelen, 'Bu harekatın sahibi biziz.' mesajı, iç politikaya dönük mesaj ve belki de parti içi mesaj. Çok bilgim olmadığı için detaylı değerlendirme yapamayacağım."