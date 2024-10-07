CHP'den Tarım Politikaları Uyarısı

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Türkiye'nin yanlış ithalat politikaları ve üretimden uzaklaşan tarım stratejileri nedeniyle her geçen gün daha fazla dışa bağımlı hale geldiğini" savundu.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirtti. Ancak bugün, hükümetin yanlış tarım politikaları nedeniyle gıda enflasyonunda dünya lideri konumuna geldiğini ileri süren Adem, şunları kaydetti:

"OECD verilerine göre, gıda enflasyonunda Türkiye ilk sırada yer alıyor. Halk, temel gıda maddelerine ulaşmakta her geçen gün daha da zorlanıyor. Türkiye'nin yanlış ithalat politikaları ve üretimden uzaklaşan tarım stratejileri yüzünden her geçen gün daha fazla dışa bağımlı hale geliyoruz. Hem üretici hem de tüketiciyi mağdur eden bu politikalar, ülke ekonomisinin en büyük açmazlarından biri haline gelmiş durumda."

Çiftçilerin yüksek maliyet altında ezildiğini, tüketicinin de pazar ve marketlerde fahiş fiyatlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Adem, dışarıdan ithal edilen ürünlere ödenen yüksek maliyetlerin enflasyonun daha da artmasına neden olduğunu belirtti.

Adem, üretimi teşvik eden, yerli çiftçiyi destekleyen sürdürülebilir tarım politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.