CHP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine temkinli yaklaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine temkinli yaklaşım

20.07.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Terörsüz Türkiye sürecine dair yasal düzenlemeler için TBMM Başkanı'ndan henüz randevu talebi gelmediğini belirtti. Sürecin, 86 milyonun vicdanına uygun olması gerektiğini vurguladı.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin, henüz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'e bir randevu talebi gelmediğini belirterek, "Ama şunun da altını çizmek isteriz, terörün kalıcı bir biçimde bitirilmesine dönük olarak vatandaşlarımızın vicdanının kabul edeceği, 86 milyonun içine sindireceği bir süreci elbette ki yaşama geçirmeliyiz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan başta olmak üzere emeği geçenleri, şehit ve gazileri andı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te 34 kişinin hayatını kaybettiği "canlı bomba" saldırısını anımsatan Emir, saldırıyı yapanları kimin azmettirdiğinin, onlara kimin lojistik destek sağladığının bugüne kadar aydınlatılamadığını dile getirdi.

Emir, aynı şekilde terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili de hala bilinmezliklerin olduğunu ifade etti.

İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinen Emir, soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başarılı bir belediye başkanı olduğunu ve kendisine güvendiklerini belirtti.

Emir, "Buradan sormak istiyorum, hiçbir AKP'li belediye başkanına bir sabah vakti bir usulsüzlük iddiasıyla operasyon yapmak, 20-30 kişiyi toplayıp gözaltı yapmak, başkan dahil tutuklamak hiç aklınıza gelmiyor mu? Bu ülkede sadece CHP'liler mi suç işleme isnadıyla karşı karşıya?" sorularını yöneltti.

İstinafın, CHP'nin "mutlak butlan" kararını Yargıtay'a gönderdiğini anımsatan Emir, bunun, adli tatile bir gün kala yapıldığını söyledi.

Emir, dosyanın görüşülmesinin eylül ayına kaldığını kaydederek "Bitmez arkadaşlar, eylülde de bitirmezler. Amaç, CHP'yi tartıştırmak." diye konuştu.

Kararın bir gün geleceğini dile getiren Emir, "Bir gün o karar gelecek ama hepinizin de bildiği gibi geç gelen adalet, adalet olmayacak." ifadesini kullandı.

Yeni parti iddiaları

Emir, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Özgür Özel liderliğinde yeni bir parti kurulacağına" yönelik iddiaların sorulması üzerine bu süreçle ilgili kasten yalanlar üretildiğini ileri süren Emir, kendilerinden duyulmayan hiçbir şeyin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Emir, "Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır ama önümüzde sizlerle paylaşacağımız bir tarih en azından bugün için söz konusu değildir." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin düzenlemelere yönelik nasıl bir tavır alacaklarının sorulması üzerine Emir, tavırlarının netleşmesi için "çerçeve yasanın" içeriğinin netleşmesi gerektiğini belirtti.

"Çerçeve yasanın içeriğini bırakın, sahibinin kim olduğu dahi henüz belli değildir." diyen Emir, "Dolayısıyla kimin getirdiği, kimin hazırladığı, kimin kime verdiği, kimin kimle nerede görüşeceği henüz belli olmayan bir çerçeve yasayla ilgili bizim bugünden yorum yapmamız akıl dışıdır, olanaklı değildir." dedi.

Yasa hazırlığıyla ilgili süreçte "usul eksikliği" bulunduğunu savunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu saate kadar Sayın Meclis Başkanı'ndan bize, Sayın Genel Başkanımıza dönük olarak bir randevu talebi olmamıştır ama şunun da altını çizmek isteriz, terörün kalıcı bir biçimde bitirilmesine dönük olarak vatandaşlarımızın vicdanının kabul edeceği, 86 milyonun içine sindireceği bir süreci elbette ki yaşama geçirmeliyiz. Komisyon raporumuzda ve Komisyon sürecimizde ısrarla söylediğimiz ve muhataplarımızın da kabul ettiği gibi demokratikleşmeyle, hukuk devletinin güçlendirilmesiyle ilgili gereken adımların eşzamanlı olarak atılacağına dönük, orada herkes, tüm partiler kendini bağlamıştı. Dolayısıyla bu meseleye oradan da yaklaşılması lazım."

Emir, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'ye yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine, "Bu soruyu ya Sayın Milletvekili'ne ya da Genel Merkez'deki yöneticilerine sorarsanız daha doğru adreslemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili görüşmelerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu muhatap alması durumunda tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine Emir, "Önce bir gerçekleşmeleri görelim ona göre değerlendirme yaparız." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Murat Emir, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine temkinli yaklaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor
Rusya’da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak Beşiktaş’ın yıldızı için yeni teklif Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay

16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:56
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
14:26
İngiltere’nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham oldu
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 16:27:37. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine temkinli yaklaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.