CHP'den Yeni Parti Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Yeni Parti Hazırlıkları

CHP\'den Yeni Parti Hazırlıkları
22.07.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, yeni parti kurulumu için son hazırlıklarını yapıyor, başvuruya gün sayılıyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle düzenlenen iki ayrı toplantıya katıldı.

Çankaya'daki bir otelde düzenlenen ilk toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, gazetecilere açıklamada bulundu.

Emre, toplantıda yeni kurulacak partiye ilişkin hazırlıkların ele alındığını belirterek, "Genel Başkanımız, içinde bulunduğumuz durum karşısında yeni bir yol açacağımızı ve bu yöndeki hazırlıklarımızı tamamladığımızı ifade etmişti. Bu konudaki son hazırlıkları yapıyoruz. Bugünkü toplantıda da bu kapsamda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

"Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığına başvuru yapacağız" diyen Emre, yeni siyasi partinin isim ve logo çalışmalarının tamamlandığını, genel merkez binası için de ilk kira ödemesi ekim ayında başlayacak şekilde ön anlaşma yapıldığını kaydetti.

Emre'nin açıklamasının ardından Özel ve beraberindeki milletvekilleri ikinci toplantıya geçti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Yeni Parti Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı

17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 18:21:42. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Yeni Parti Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.