Menteşe Belediye Başkanı Aras Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika
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Menteşe Belediye Başkanı Aras Yeni Parti’ye geçti

Menteşe Belediye Başkanı Aras Yeni Parti’ye geçti
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Aras'la birlikte Menteşe Belediyesi'ndeki CHP'li meclis üyeleri de Yeni Parti'ye katıldı. Yeni Parti Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende rozeti Gizem Özcan taktı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Aras'la birlikte Menteşe Belediyesi'ndeki CHP'li belediye meclis üyeleri de Yeni Parti'ye katıldı.

Köksal Aras için Yeni Parti Muğla İl Başkanlığı'nda katılım töreni düzenlendi. Törende Aras'a parti rozetini Gizem Özcan taktı. Aras'la birlikte Menteşe Belediyesi'ndeki CHP'li belediye meclis üyelerinin tamamı da Yeni Parti'ye geçti. Törende konuşan Gonca Köksal Aras, CHP'nin ve Türkiye'nin içinden geçtiği süreci uzun süredir dikkatle takip ettiğini belirterek, kararını acele etmeden verdiğini söyledi.

Yol arkadaşları ve vatandaşlarla istişare ettiklerini ifade eden Köksal Aras, "Bize güvenip oy veren, bu sorumluluğu bize veren hemşehrilerimiz ne istiyor? Bütün bunları dinledik ama en çok da vicdanımızın sesine kulak verdik" dedi.

Kararını bir "yol ayrımı" olarak nitelendiren Köksal Aras, geçmişe duydukları saygıyla geleceğe yönelik yeni bir adım attıklarını belirterek, "Biz bu yeni yola geçmişimizi geride bırakarak gelmedik. Tam aksine, geçmişimizden dostluklarımızı, bilgimizi, tecrübemizi, bütün birikimimizi ve en önemlisi tüm değerlerimizi yanımıza alarak güçlü bir şekilde bu yola çıkmaya karar verdik" diye konuştu.

Yeni bir siyaset anlayışının mümkün olduğuna inandıklarını vurgulayan Köksal Aras, kutuplaşmanın yerine dayanışmayı, kavganın yerine diyaloğu koyacaklarını söyledi. Köksal Aras, gençlerin geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kalmadığı, kadınların toplumun her alanında eşit ve güçlü olduğu bir Türkiye hedeflediklerini dile getirdi.

Köksal Aras, Menteşe Belediyesi'nin siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, "Menteşe Belediyesi dün olduğu gibi bugün de yarın da herkesin belediyesi olacak. Bize oy verenin de bize oy vermeyenin de bu kararımızı destekleyenin de eleştirenin de sözleri her zaman bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti çatısı altında siyasi mücadeleye devam edeceklerini açıklayan Köksal Aras, "Menteşe hepimizin, Muğla hepimizin ama en önemlisi ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti hepimizin" dedi.

Konuşmasının sonunda yeni döneme ilişkin heyecanını dile getirerek, "Yolumuz yeni ama değerlerimiz o kadar köklü ki ve umudumuz, heyecanımız o kadar büyük ki şimdi yan yana gelip yeni şeyler söyleme zamanı ve umudu günden güne büyütme zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, Politika, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika Menteşe Belediye Başkanı Aras Yeni Parti’ye geçti - Son Dakika

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