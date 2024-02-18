CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'a vatandaşlardan destek
İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, CHP tarafından yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmemesi kararına sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş bir araya gelerek tepki gösterdi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Başkan Bozkurt'a destek mesajlarını iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt mevcut Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yerine Ali Gökmen'i 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olarak gösterdi. Sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş saat 14.00'te Esenyurt Belediyesi'nin önünde bir araya gelerek karara tepki gösterdi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Bozkurt'a desteklerini ifade ederek, taşıdığı dövizlerle 'Kemal Başkan yalnız değildir' mesajını iletti.
"Bir yanlışa girmeyin, Esenyurt'un evladını buradan tekrar aday gösterin"
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a destek olan İsmail Kalaycıoğlu, "42 yıldır Esenyurt'ta ikamet etmekteyim. Bütün seçimlerdeki belediye başkanı arkadaşlarla, arkadaşlığımız devam ediyor. Ama 5 yıldan beri, halkı yaşlısıyla, çocuğuyla her katmanını kucaklayan bir delikanlı. Genç, karizması, bilgi birikimi yerinde değerli bir arkadaşımız. Şu anda Esenyurt'ta Belediye Başkanı'dır. Ben vefalı bir insanım. Bu değerli kardeşimizin, Kemal Başkan'a yapılan yanlışı kabullenemem. CHP Genel Merkezi, İl Başkanlığına ve hemşehrim Ekrem İmamoğlu'na da buradan sesleniyorum. Bir yanlışa girmeyin, Esenyurt'un evladını buradan tekrar aday gösterin" dedi.
"Onun hakkı yenilmemeli"
45 yıldır Esenyurt'ta yaşadığını söyleyen Ayşegül Aşık, "Kemal Deniz Bozkurt bir sürü şeyler yaptı. Hastane, okullar, kreşler, kapalı pazar ve camiler yaptı. Onun hakkı yenilmemeli. Tekrar başımıza geçsin. Onun geri dönmesini istiyoruz. Onu seviyoruz. Mahallemizin çocuğu, doğru ve dürüsttür. Hak yemeyen biridir. Esenyurt'u çok güzel yerlere getirdi" ifadelerini kullandı.
"Kemal Deniz Bozkurt varsa Esenyurt vardır"
Kemal Deniz Bozkurt'un yerel seçimlerde aday gösterilmemesine tepki gösteren Hediye Kaya, "Böyle bir program düzenlediği için herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız biz kadınlara, gençlere ve çocuklara alanlar açtı. Sivil toplum örgütlerine çok desteği oldu. Gençlere konserler düzenledi. Esenyurt 'umudun şehri' oldu. Biz onun başkan olmasını istiyoruz. Kemal Deniz Bozkurt varsa Esenyurt vardır" diye konuştu.
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