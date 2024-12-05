CHP'den Yenidoğan Üniteleri Uyarısı

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hastanelerin yoğun bakımlarının yenidoğan üniteleri içinde ne olup bittiğini bilemiyoruz." dedi.

Emir, Meclis'teki basın toplantısında, İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler hakkındaki "Yenidoğan Çetesi" davasında ara kararın verildiğini anımsattı.

Partisinin milletvekillerinin duruşmaları yakından takip ettiğini, iddianameyi incelediklerini belirten Emir, "Bir kez daha Sağlık Bakanına sesleniyorum; TBMM Genel Kuruluna gelirken, 'sağlıkta şu kadar çağ atlattık' sözleriyle gelmesin. Bizim sorularımıza net cevap versin." ifadelerini kullandı.

Hastane denetimlerini de eleştiren Emir, "Denetimler neden bu kadar geç yapıldı? 'Savcılık size denetleyin' diyene kadar neyi beklediniz? Çocuklarımızın ölümüne nasıl göz yumdunuz?" diye sordu. Emir, "Hastanelerin yoğun bakımlarının yenidoğan üniteleri içinde ne olup bittiğini bilemiyoruz." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini de eleştiren Emir, "Takkeli generaller, amiraller sadece kafasında değil kafasının içinde de takke taşıyan ve o takkelilerle ilişki kuran üst düzey askerlere hiçbir şey olmadı. Şu ana kadar bu şekliyle ortaya çıkmış hiçbir generale disiplin cezası verilmediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.