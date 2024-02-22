CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı adaylıktan çekildi - Son Dakika
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Politika

CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı adaylıktan çekildi

CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu, rahatsızlığı nedeniyle arayan CHP lideri Özgür Özel'in kendisine adaylıktan çekilmesinin iyi olacağını söylediğini belirtti. Ciracoğlu'nun yerine ön seçimde ikinci sırada yer alan avukat Filiz Gencan Akın, CHP'nin Edirne'de yeni belediye başkan adayı oldu.

22.02.2024 16:59
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CHP Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen, genel başkan Özgür Özel'in Ankara'daki aday tanıtım toplantısında sahnede elini kaldırdığı Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu, kendisine "geçmiş olsun" demek için arayan CHP lideri Özgür Özel'in için "Çekilmemin iyi olacağını belirtti." şeklinde konuştu.

ADAYLIĞI SONRASI TEKRAR RAHATSIZLANDI

Edirne'de 5 Şubat'ta yapılan ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisi CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Ciravoğlu, ön seçimden 1 hafta sonra mide bulantısı ve düşük tansiyon şikayetiyle Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ciravoğlu'nun burada yapılan anjiyosunda kalp damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilip, operasyona alındı. Tıkalı damarı açılıp stent takılan Ciravoğlu, operasyondan 2 gün sonra taburcu edilip saha çalışmalarına başladı. Geçen pazar CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında genel başkan Özgür Özel'in Edirne Belediye Başkan adayı olarak tanıttığı Şükrü Ciravoğlu, dün yeniden ritim bozukluğu şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların, bir süre tedavi altında kalıp, ritim bozukluğu tedavisi olması gerektiğini belirttiği Ciravoğlu, bugün sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

"GENEL BAŞKAN ARADI, ÇEKİLMEMİN İYİ OLACAĞINI BELİRTTİ"

Civaroğlu, "Genel başkan 'geçmiş olsun' dilemek için aradı. Hastalığımdan dolayı seçim çalışmalarında geride kaldığımızı söyledi. Çekilmemin iyi olacağını belirtti. Ben de bunun üzerine adaylıktan çekildiğime dair dilekçeyi verdim" dedi.

Ciravoğlu, adaylıktan çekildiğine yönelik belgeyi imzalayıp CHP ilçe başkanlığı aracılığıyla ilçe seçim kuruluna iletti. Öte yandan Ciravoğlu'nun yerine, ön seçimde ikinci sırada en çok oyu alan avukat Filiz Gencan Akın Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

CHP\'nin Edirne Belediye Başkan Adayı adaylıktan çekildi
Kaynak: DHA

Özgür Özel, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Politika, Son Dakika

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