Politika

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Kurtuluş ve Efekent pazaryerlerinde vatandaşlarla buluştu.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adaylığı ilan edildiği günden beri gece gündüz çalışmalarına devam eden CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin'in bugünkü durağı Kurtuluş ve Efekent Pazaryeri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katıldığı ziyaret sonrası açıklama yapan CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Yetişkin, "Efeler için el ele vererek hizmet edeceğimizin ve omuz omuza gelerek halkımızın sesine daima kulak vereceğimizin sözünü veriyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile çıktığımız bu yolda kentimizin sorunlarını birlikte çözerek, esnafımıza ve halkımıza verdiğimiz sözlerimizi tutacağız. Kentimizin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Biz söz verdiysek tutarız, sözümüz söz. Bizlere ilgi gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Bize gösterilen bu teveccühe layık olacağımız. Aydın'ımız için Efeler'imiz için çok çalışacağız. Biz hep birlikte güçlüyüz." İfadelerini kullandı. - AYDIN