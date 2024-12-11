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Politika

CHP Ekonomi Takımı Adana'da

CHP Ekonomi Takımı Adana\'da

CHP'li Karatepe ve Demir, Adana'da asgari ücret ve ekonomik sorunları yerinde değerlendirdi.

11.12.2024 21:47
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Adana'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karatepe, partisinin Adana İl Başkanlığı'ndaki toplantıda, bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi "ekonomi takımı" olarak illeri dolaştıklarını söyledi.

Asgari ücret belirleme çalışmalarına değinen Karatepe, şöyle konuştu:

"Asgari ücrete ilişkin görüşmeler dün başladı, ay sonuna kadar sürecek. Değişik rakamlar ve oranlar telaffuz ediliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nerede durduğumuzu net bir biçimde ifade ediyoruz. Bunun 30 bin liranın altında olması kabul edilebilir bir şey değildir."

Karatepe, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözülmesi için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Seçim kampanyası kapsamında bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karatepe, "Biz iktidara aday olan, iktidar olacağına samimi olarak inanan ekonomik kadrolar olarak bu ziyaretleri yapıyoruz. Çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bunları da raporlaştırıp programlarımıza yansıtacağız." diye konuştu.

Volkan Demir de asgari ücret taleplerinin yanı sıra esnafın, işletmenin, sanayicinin desteklenmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Parti olarak tüm tarafları dinlediklerini ifade eden Demir, ekonomi programlarındaki olmazsa olmazları iş insanları, emek örgütleriyle paylaştıklarını vurguladı.

Demir, partisinin ekonomi ekibi olarak illerde ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Karatepe ve Demir, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kentteki programları kapsamında Karatepe ve Demir, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Karatepe, daha sonra bir otelde meslek odaları, sendikalar ve tarım birlikleri temsilcileri ile buluşarak sorularını cevapladı, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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