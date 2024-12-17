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Politika

CHP Ekonomi Turu Zonguldak'ta

CHP Ekonomi Turu Zonguldak\'ta

CHP'li Demir ve Karatepe, Zonguldak'ta ekonomi politikalarını anlattı ve halkla buluştu.

17.12.2024 18:17
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve Yalçın Karatepe, Zonguldak'ta basın mensuplarıyla buluştu.

CHP'nin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla ülke genelinde başlatılan tur kapsamında kente gelen heyet, partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her köşesini karış karış dolaştıklarını belirterek, "İş insanlarımızla, esnafımızla, halkımızla, emeklilerimizle, asgari ücretlilerimizle, tüm emekçilerle ve meslek örgütleriyle bir araya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin yazmakta olduğu ekonomi programının temel ilkelerini anlatıyoruz ve bu ilkeler ışığında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Ekonomik programlarının temelinin, halkçı, adil paylaşımı esas alan ve refahı vatandaşla buluşturmayı hedefleyen anlayışa dayandığını dile getiren Demir, "hukukun üstünlüğünün esas alındığı ve her vatandaşın adalete tam güven duyduğu Türkiye" hedeflediklerini, ancak böyle bir ortamda ekonomik programın başarıyla hayata geçeceğine inandıklarını söyledi.

Karatepe de Zonguldak'ın demirin, çeliğin ve kömürün üretildiği yer olduğuna değinerek, hak mücadelesinin önünün kesilmesine izin vermeyecek bir ülke için siyaset yaptıklarını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Karatepe ve Demir, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Yalçın Karatepe, Yerel Haberler, Volkan Demir, zonguldak, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Ekonomi Turu Zonguldak'ta - Son Dakika

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