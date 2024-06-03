CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den 1 yıllık çalışma değerlendirmesi - Son Dakika
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Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den 1 yıllık çalışma değerlendirmesi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül\'den 1 yıllık çalışma değerlendirmesi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milletvekili olarak 1 yıldır yaptığı çalışmaları anlatarak, 'Herkesin barış, eşitlik, refah ve adalet içinde yaşadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğim.' dedi. Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde Erzincan milletvekili olarak Meclis'e girdiğini ve 2 Haziran 2023'te ilk basın toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatarak, 1 yılda 40 yazılı soru önergesi, 9 kanun teklifi verdiğini, TBMM Genel Kurulu'nda 19 konuşma yaptığını ve Meclis'te 87 basın toplantısı düzenlediğini söyledi.

03.06.2024 12:57
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milletvekili olarak 1 yıldır yaptığı çalışmaları anlatarak, "Herkesin barış, eşitlik, refah ve adalet içinde yaşadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde Erzincan milletvekili olarak Meclis'e girdiğini ve 2 Haziran 2023'te ilk basın toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatarak, 1 yılda 40 yazılı soru önergesi, 9 kanun teklifi verdiğini, TBMM Genel Kurulu'nda 19 konuşma yaptığını ve Meclis'te 87 basın toplantısı düzenlediğini söyledi.

Milletvekilli seçilmesinin ardından başta seçim bölgesi Erzincan olmak üzere Türkiye'nin sorunlarını dile getirdiğini, çözüm önerileri sunduğunu belirten Sarıgül, "İktidar ve muhalefetiyle Türkiye'nin bekleyen sorunlarına çözüm bulmamız lazım. Bunları yapabilmek için birbirimizi dinlemek, anlamak ve birbirimize saygı göstergemiz lazım. Üstüme düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazırım." ifadesini kullandı.

Siyasette müzakereye önem verdiğini aktaran Sarıgül, işçi, memur, esnaf, çiftçi gibi toplum kesimlerinin sorunlarını dile getirdiğini, ehliyet affı, çek suçlarına hapis cezası verilmemesi gerektiği konularında önerilerde bulunduğunu anlattı.

Atanamayan öğretmenlerden motokuryelere, engellilerin sorunlarından uzman çavuşlara kadro verilmesine kadar toplumun tüm sorunlarını Meclis kürsüsünden seslendirdiğini hatırlatan Sarıgül, "Herkesin barış, eşitlik, refah ve adalet içinde yaşadığı bir Türkiye için, can Erzincan'ımın sesini duyurmak ve sorunlarını çözmek için, partimi iktidara getirmek için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Sarıgül, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, başta madenlere karşı mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu olmak üzere bölge sakinlerinin Komisyona davet edilmesi için çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den 1 yıllık çalışma değerlendirmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den 1 yıllık çalışma değerlendirmesi - Son Dakika
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