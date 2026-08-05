CHP, Eylülde Kongre Takvimini Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, örgütsel düzenlemeleri tamamlayarak eylül başında tam tarihli bir kongre takvimini ilan edeceklerini belirterek, "Örgütlerimizi hazır tutmak için yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 ile görevlendirme yaptık, il başkanı atadık." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı.

MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Sarı, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılan "çerçeve yasa" teklifini, MYK'de değerlendirdiklerini aktararak, partisinin teklife imza verdiğini anımsattı.

Sarı, silahsızlanma ve örgütün tasfiyesiyle ilgili süreçlerin teyit edilmesini şart olarak öne sürdüklerini ve yasa teklifinde de bunun olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Yasa teklifi) PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Bizim kavramsal çerçevemize ve belirlediğimiz ilkelere uygundur. Bu meseleyi sadece güvenlik ekseninde, devletin bekası ekseninde görmek yerine, aynı zamanda ekonomik sosyal boyutlarıyla ve Türkiye'deki bütün vatandaşların demokratik kazanımların artırılması çerçevesinde gördüğümüzü belirtelim. Her yerde Parlamento'nun olduğu, Parlamento'da temsil edilen parti gruplarının yer aldığı, şeffaf, açık, kamuoyunda bir sürecin takip edilmesi önceliklerimiz arasındaydı. Önceliklerimiz taslakta karşılanmıştır."

"8 ile görevlendirme yaptık, il başkanı atadık"

Partisinin kurultay sürecinin başlatılabilmesi için azami çabayı sarf ettiklerini dile getiren Sarı, bu noktada örgütlerde birtakım düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, ağustos sonuna kadar geçen süre içinde partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak. Belki önümüzdeki hafta tam tarihi verebiliriz. Örgütsel düzenlemeleri tamamlayarak eylül başında tam tarihli bir kongre takvimini ilan edeceğiz. Örgütlerimizi hazır tutmak için yapmış olduğumuz değerlendirmelerde 8 ile görevlendirme yaptık, il başkanı atadık. Ardahan için Temel Avşar, Çankırı için Kamil Akdoğan, Erzincan için Şevki Akdağ, Kahramanmaraş için Esat Şengül, Karabük için Burak Onur Gündüz, Kırklareli için Özgür Kaya, Kilis için Mustafa Curatoğlu ve Kocaeli için de Selman Yıldırım'ı görevlendirmiş bulunuyoruz. İstanbul'da 22 ilçede değerlendirme yaptık ve ilçe başkanı düzeyinde atama yapmış bulunuyoruz."

Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar sorulan Sarı, bu konuda genel merkeze yansıyan herhangi bir konunun söz konusu olmadığını söyledi.

Sarı, CHP'den seçilen bazı belediye başkanlarının daha önce AK Parti'ye geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu zinhar doğru, uygun bir şey değildir. Etik olarak da siyasetten de doğru değildir. Belediye başkanlarımızın bir başka muhalefet partisi içinde yer almış olması ya da bağımsız olarak hareket ediyor olması kısmen anlaşılabilir bir şeydir. Siyasal çizgimizin karşısında, mücadele ettiğimiz bir partiye geçişi hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Bunun sorumluluğunu sadece bu belediye başkanı arkadaşlarımıza yüklemiyoruz. Aynı zamanda bu arkadaşlarımız CHP'nin bir üyesi, bir belediye başkanı adayı yapan zihniyeti de eleştirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Bu arkadaşların kabahati, suçu var ama onları aday yapan arkadaşlarımızın hiç suçu ve kabahati yok mu? Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz."

Bir gazetecinin, "CHP içinde kalıp farklı partilere çalışmanın yanlış olduğunu belirtmiştiniz ve disiplin süreci işleteceğinizi belirtmiştiniz. MYK'de bugün gündeme geldi mi?" sorusuna karşılık Sarı, şu yanıtı verdi:

"CHP'nin içinde olan, o partinin kurumsal kimliğinin bir parçası olan, onun siyasetinin bir parçası gibi görünen arkadaşlarımızın başka bir siyasal partiye hizmet eder şekilde pozisyon alması hem ahlaki değildir hem siyasetten doğru değildir. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı geçmişte genel merkez yöneticisiydi. Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, paylaşımları, sosyal medya paylaşımları, başka siyasal partinin etkinliğinde yer alıp almadığına ilişkin paylaşımları, bunların hepsini inceliyoruz. Bir ekip kuruldu bununla ilgili. İller bazında da ilçeler bazında da daha alt düzeyde bu tür çalışmalar yapılıyor. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek."

CHP'deki üye istifalarının sorulması üzerine, istifaların durduğunu belirten Sarı, "Rakam daha önce vermiş olduğum rakam seviyesinde duruyor. Bu istifalar son 2 yılda partiye üye olmuş arkadaşların bizlerle yollarının ayrılmasıdır. Bu istifaların Türkiye ortalamalarını aldığımız zaman, mesela İstanbul'daki istifalar Türkiye ortalamasının üzerindedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki istifalar da Türkiye ortalamasının çok çok altındadır." açıklamasında bulundu.

İstanbul'un 22 ilçesinde görevlendirme yapılırken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ile istişare yapılıp yapılmadığı sorulan Sarı, "Bu bir konsensüsle oluşmuş atamadır. Herkesin üzerinde uzlaştığı atamadır." yanıtını verdi.

Soru üzerine Müslim Sarı, CHP'li belediyeleri incelemek üzere kurdukları komisyonun çalışmalarına devam ettiğini ve suç isnat edilen bazı CHP'li belediyeler hakkında değerlendirme yaptıklarını söyledi.