CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, bayramlaşma programına katıldı

08.07.2022 13:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlenen programda, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Doktor Ekrem Karakaya ve avukat Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesini kınayan Ağbaba, şöyle konuştu:

"İnsanın içini acıtan olaylar yaşıyoruz, umarım bunlar son bulur. Buradan hep beraber Konya'ya, Kayseri Develi'ye baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Umarım bir daha canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza şiddet olmaz. Bunu da buradan kınadığımızı, reddettiğimizi söylemek istedim. İnşallah önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla TBMM toplanır ve sağlıkta şiddete karşı bir yasa çıkarılır."

Ağbaba, Malatya'nın değerlerinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getirerek, "Topraklarımızın, güzelliklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bu memleketin çıkardığı değerlerin kıymetini bilmeliyiz, o kültürü de mutlaka yaşatmalıyız. Burada hepimize görevler düşüyor. Bu memleket iki Cumhurbaşkanı çıkarmış hep beraber onları da rahmetle analım." dedi.

Bayramlaşma programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bütün hemşehrilerinin Kurban Bayramını kutladı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da programa katılanlara teşekkür ederek herkesin bayramını tebrik etti.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, bayramlaşma programına katıldı - Son Dakika

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