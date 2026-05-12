CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Samsun'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Samsun\'da konuştu Açıklaması
12.05.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Savunma sanayisinin vatandaşlarımızın, Türk milletinin bağışlarıyla, katkılarıyla bu seviyeye geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunu bir parti holiganlığı gibi değil, siyaset dışı bir gündem olarak tutuyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Savunma sanayisinin vatandaşlarımızın, Türk milletinin bağışlarıyla, katkılarıyla bu seviyeye geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunu bir parti holiganlığı gibi değil, siyaset dışı bir gündem olarak tutuyoruz." dedi.

Bağcıoğlu, partisinin Samsun il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesini ziyaret ederek gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldiklerini, Samsun Kadın Kolları tarafından el emeğiyle hazırlanan hediyeleri şehit aileleri ve gazilere sunduklarını söyledi.

Daha sonra Samsun Yurt Savunma Sanayi firmasını ziyaret ettiklerini belirten Bağcıoğlu, savunma sanayisinin siyaset dışı bir alan olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Bağcıoğlu, "Özellikle 1973'te TUSAŞ'ın kurulmasını esas alırsak bu dönemden itibaren rahmetli Bülent Ecevit'in, rahmetli Necmettin Erbakan'ın, rahmetli Turgut Özal'ın değişik seviyelerde yaptıkları katkılarla ve tüm cumhuriyet hükümetlerinin ortak katkılarıyla bu hale geldiğine inanıyoruz. Savunma sanayisinin vatandaşlarımızın, Türk milletinin bağışlarıyla, katkılarıyla bu seviyeye geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunu bir parti holiganlığı gibi değil, siyaset dışı bir gündem olarak tutuyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile geçen hafta İstanbul'daki SAHA EXPO Fuarı'na gittiklerini anlatan Bağcıoğlu, "Savunma sanayisi konusundaki yapıcı eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizim savunma sanayisindeki temel prensibimiz, daima ileridir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, savunma sanayisi akamete uğrayacak, İHA'lar uçmayacak, gemiler yüzmeyecek... Bu en basit tabiriyle iftiradır. Bunu ifade edenler de müfteridir." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri, gaziler ve emekli askerlerin sorunlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağcıoğlu, "Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nda belirlenen kanun tekliflerinin hayata geçirilmesi ve emekli askeri personelin özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Toplantıya CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:48:16. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.