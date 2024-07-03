CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Emekliler ve memurlar enflasyona ezdiriliyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Emekliler ve memurlar enflasyona ezdiriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Emekliler ve memurlar enflasyona ezdiriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin, emeklilere ve memurlara yapılacak zamın onları yine enflasyona ezdireceğini belirtti. Yücel ayrıca asgari ücretlilerin de enflasyon karşısında mağdur olduğunu ifade etti.

03.07.2024 18:47
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Emeklilere ve memurlara bu oran üzerinden verilecek zam, onları yine enflasyona ezdirecek. Enflasyon karşısında sadece emekliler ve memurlar değil asgari ücretliler de mağdur." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'ya karşı aldığı 2-1'lik galibiyetten ötürü kutlayan Yücel, Hollanda ile oynanacak çeyrek final müsabakası öncesinde milli takıma başarı dileğinde bulundu.

Yücel, Sivas'ta 1993 yılında yaşanan olaylarla ve terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği saldırıyla ilgili yürütülen hukuki süreçlerde adaletin tecelli etmediğini savundu.

"Yarım bırakılmış bir iddianame, kurgulanmış sanık ifadeleri"

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davayla ilgili Yücel, "Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşmasında sanıkların verdikleri ifadeler de göz önüne alındığında, bu cinayetin siyasi ayağını ortaya çıkaracak bağımsız ve tarafsız bir yargıya ihtiyaç olduğu ortadadır. Yarım bırakılmış bir iddianame, kurgulanmış sanık ifadeleri, bu cinayetin gerçek sorumlularının, mahkeme önüne çıkan tetikçi ve azmettiriciler tarafından hararetle korunmaya çalışıldığını açık bir şekilde göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Asgari ücret derhal arttırılmalı ve en az 25 bin lira yapılmalıdır"

Temel gıda maddelerinin artık lüks tüketim maddesi olduğunu söyleyen Yücel, "Konut fiyatları fırladı, kira fiyatları uçtu, faturalar kabardı. İşte tam da bu noktada Bakan (Mehmet) Şimşek'in, 'Başardık' paylaşımı, halktan kopuk, onların yaşadıkları sıkıntıları göz ardı eden, hatta yok sayan bir anlayışın en açık biçimi olarak karşımızda duruyor. Yahu bu gri liste denilen listede, Burkina Faso, Kamerun, Kolombiya, Suriye ve Yemen gibi ülkeler var. Siz Türkiye'yi bu listeye sokarken utanmıyorsunuz da çıktığımızda 'Başardık' diye gururlanıyorsunuz. Ayıptır yahu, insanın biraz olsun yüzü kızarır." diye konuştu.

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 71,60 olduğunu aktaran Yücel, "Kırpa kırpa ancak yüzde 71'lere düşürebildiğiniz enflasyona göre vereceğiniz zamlar emeklinin, memurun derdine derman olmayacak. Emeklilere ve memurlara bu oran üzerinden verilecek zam, onları yine enflasyona ezdirecek. Enflasyon karşısında sadece emekliler ve memurlar değil asgari ücretliler de mağdur. Asgari ücret derhal arttırılmalı ve en az 25 bin lira yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli, bu ülkedeki tüm emekçiler hakları olan refah payını almalıdır." ifadesini kullandı.

Kayseri'de yaşanan olaylar

Kayseri'de yaşanan olaylara değinen Yücel, şunları kaydetti:

"Hükümetin bu soruna el atması için daha kaç musibet yaşamamız gerekiyor? Sığınmacı sorunu artık bu ülkenin beka sorunudur. Kayseri'de başlayan ve diğer illerimize de sıçrayan vahim olayların sorumlusu iktidardır. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir apartmanın balkonuna çıkarak vatandaşlara sadece 'Sakin olmaları' uyarısında bulunmakla yetiniyor ve halka sükunet çağrısı yapıyor. Bu acizlik karşısında hükümet yine çareyi muhalefeti suçlamakta buluyor. Kayseri'de yaşananların tek bir sorumlusu var, o da bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' anlayışını yok sayan AKP iktidarıdır."

Türkiye'nin acilen toplumsal huzuru önceleyen bir göç politikası geliştirmesi gerektiğini dile getiren Yücel, diplomatik yollarla, Suriye ve Türkiye arasında sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin bir anlaşma yapılmasının artık elzem olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Emekliler ve memurlar enflasyona ezdiriliyor - Son Dakika

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