CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aytekin, yeni seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerine başarılar diledi.

08.04.2024 16:47  Güncelleme: 16:52
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Körfez ilçelerinde yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret etmek üzere Edremit'e geldi. Ziyaret kapsamında ilk olarak CHP'nin ilçe başkanlığını ziyaret eden Aytekin, buradan CHP İl Başkan Yardımcısı Yusuf Yavuz, CHP İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve beraberindeki kalabalık bir grupla birlikte Edremit Belediyesi'ne geçti. Belediyede Başkan Ertaş ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Aytekin, yeni seçilen belediye başkanı ve meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

Başkan Ertaş, ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, CHP olarak yerel seçimlerde işaret fişeğini yaktıklarını ve bu fişeği ilk genel seçimlerde meşaleye dönüştürmek için çalışacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin ise yerel seçimlerde elde edilen başarının önemine vurgu yaparak, Genel Merkezde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 25 süreyle yerine getiren Yılmaz Büyükşerşen'in koordinasyonunda oluşturulacak birim tarafından CHP'li belediyelerin çalışmalarının izleneceğini ve 6 ayda bir karnesinin çıkarılacağını ifade etti.

CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapma sözünü kurultay öncesinde verdiklerini ve 31 Mart yerel seçimlerinde bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Aytekin, şimdi ise bir söz daha verdiklerini kaydederek, "Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, zamanında yapılırsa 2028 yılında veya daha önce ne zaman yapılırsa ilk genel seçimlerde iktidar olma sözü veriyoruz. Parti örgütlerimizle, belediyelerimizle hep birlikte çalışarak bu hedefe ulaşacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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