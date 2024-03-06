CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Anayasa Mahkemesinin toplu sözleşme ikramiyesi düzenlemesini değerlendirdi

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Anayasa Mahkemesinin kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi "eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle iptaline ilişkin, "Tüm sendikalı kamu emekçilerine ilave 345 lira ikramiyeyi verelim. Biz zaten CHP olarak en başından beri bunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, iptal kararının ardından "bir sendikanın yalan yanlış ve insanları kandırmayı amaçlayan bir açıklama yaptığını" savundu.

AK Parti'nin Meclise getirdiği torba kanunla toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için yüzde 2 barajını aşan kamu görevlisi sendikalarına üye olma zorunluluğu getirildiğini ifade eden Taşcıer, bunun adaletsiz olduğunu savunarak, parti olarak konuyu Anayasa Mahkemesine götürdüklerini hatırlattı.

En başından beri sendikalı bütün kamu çalışanlarına eşit ikramiye verilmesini ve böylece sendika seçme özgürlüğünün zedelenmemesini savunduklarını bildiren Taşcıer, "Nihayetinde Anayasa Mahkemesi de bu apaçık eşitsizliğe ve ayrımcılığa 'dur' dedi. Böylece 400 bin kamu emekçisinin mağduriyeti giderilmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Memur-Sen'in, karar üzerinden partisini suçlamasını "demagoji" olarak niteleyen Taşcıer, sendikanın kendi yarattığı mağduriyeti örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü.

Taşcıer, "Kendi ısrarları sonucu oluşan bu durum nedeniyle '345 lira daha az alacağız' diyorlar. Çaresi belli. Hemen toplayalım Meclisi, kanunu çıkaralım. Tüm sendikalı kamu emekçilerine ilave 345 lira ikramiyeyi verelim. Biz zaten CHP olarak en başından beri bunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gamze Taşcıer, Memur-Sen'in sadece kendi üyelerinin değil tüm kamu çalışanlarının hakkını savunması gerektiğini belirtti.