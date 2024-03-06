CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Anayasa Mahkemesinin kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi "eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle iptaline ilişkin, "Tüm sendikalı kamu emekçilerine ilave 345 lira ikramiyeyi verelim. Biz zaten CHP olarak en başından beri bunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, iptal kararının ardından "bir sendikanın yalan yanlış ve insanları kandırmayı amaçlayan bir açıklama yaptığını" savundu.
AK Parti'nin Meclise getirdiği torba kanunla toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için yüzde 2 barajını aşan kamu görevlisi sendikalarına üye olma zorunluluğu getirildiğini ifade eden Taşcıer, bunun adaletsiz olduğunu savunarak, parti olarak konuyu Anayasa Mahkemesine götürdüklerini hatırlattı.
En başından beri sendikalı bütün kamu çalışanlarına eşit ikramiye verilmesini ve böylece sendika seçme özgürlüğünün zedelenmemesini savunduklarını bildiren Taşcıer, "Nihayetinde Anayasa Mahkemesi de bu apaçık eşitsizliğe ve ayrımcılığa 'dur' dedi. Böylece 400 bin kamu emekçisinin mağduriyeti giderilmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Memur-Sen'in, karar üzerinden partisini suçlamasını "demagoji" olarak niteleyen Taşcıer, sendikanın kendi yarattığı mağduriyeti örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü.
Taşcıer, "Kendi ısrarları sonucu oluşan bu durum nedeniyle '345 lira daha az alacağız' diyorlar. Çaresi belli. Hemen toplayalım Meclisi, kanunu çıkaralım. Tüm sendikalı kamu emekçilerine ilave 345 lira ikramiyeyi verelim. Biz zaten CHP olarak en başından beri bunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
Gamze Taşcıer, Memur-Sen'in sadece kendi üyelerinin değil tüm kamu çalışanlarının hakkını savunması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Anayasa Mahkemesinin toplu sözleşme ikramiyesi düzenlemesini değerlendirdi - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ve 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayı da dahil olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise silahlar, cep telefonları, bilgisayarlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelerek pankartlar açtı. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Aileler, yıllardır çocuklarının hasretini çektiğini ve onları devlete teslim olmaya çağırdığını dile getirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi. Bakan Bak, Kırklareli'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde amatör spor kulüplerine destek vereceklerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlerin hizmetinde olduklarını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda iddialı olduklarını belirtti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, ilçedeki esnafı ziyaret edip destek istedi ve Kumluca'nın tarım ve turizm potansiyelini vurguladı.
AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplu ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma uygulamasına ilişkin teklifin UKOME Genel Kurulu'nda reddedildiği açıklamasına tepki gösterdi. Saygılı, konunun manipüle edildiğini belirterek, teknik kurulda bilgilendirme yapılmadığını ve uygulamanın yeniden hayata geçirilmek istenmediğini ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonucunda ülkede büyük bir yıkım meydana geldi. Dünya Bankası'nın tahminlerine göre, Ukrayna'nın yeniden inşa ve iyileştirme maliyeti 10 yıl içinde 486 milyar doları bulacak. Ülkedeki konut, ulaşım, ticaret ve altyapıda büyük hasarlar meydana gelirken, yaklaşık 6 milyon kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna, ABD, İngiltere, AB ülkeleri, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan mali destek almaya devam ederek ayakta kalmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?