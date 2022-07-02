CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen açıklamalarda bulundu

02.07.2022 13:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, iktidara geldiklerinde öncelikli olarak ekonomiyi düzelteceklerini ve kadına yönelik şiddeti bitirmek için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, iktidara geldiklerinde öncelikli olarak ekonomiyi düzelteceklerini ve kadına yönelik şiddeti bitirmek için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.

Gökçen, partisinin Kilis İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Açıklanan yeni asgari ücreti değerlendiren Gökçen, "Türkiye'de gençler, işçiler, işsizler, kadınlar, aileler ve emeğiyle çalışan herkes çok zor durumda. Ay sonunu getirmekte, aileler çocuklarına harçlık vermekte zorlanıyor. Gençler işsiz kalıyor, yarınını düşünemiyor, planlayamıyor. Yeni açıklanan asgari ücret güncellemesi diyelim onların tabiriyle, asgari ücret güncellemesiyle birlikte aslında şunun itirafı yapılmış olundu. Yıl sonuna kadar asgari ücretle çalışanlar ki Türkiye'de emekçilerin yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor, açlık sınırının altında yaşayacaklar. Bunu aslında itiraf etmiş oldular." diye konuştu.

Her geçen gün yeni kadın cinayetleri duymaktan rahatsız olduklarını ifade eden Gökçen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her bir gün Türkiye'de yaşayan kadınlar, sokakta yürürken arkalarından duydukları ayak seslerinden korkmaktan son derece sıkıldı. Her geçen gün Türkiye'de kadınlar 'Ben de acaba o öldürülen kadınlardan biri olacak mıyım?' diye korkmaktan sıkıldı. Bu konularda hiçbir önlem alınmamasından kadınlar çok sıkıldı. Uzaklaştırma kararlarının uygulanmamasından, verilen cezaların sürekli hafifletilmesinden, ceza indirimlerinin uygulanmasından çok sıkıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra artan cinayetlerden ve şiddetten son derece sıkılmış durumdayız kadınlar olarak."

Gökçen, partilerinin örgütlenme çalışmalarını yeniden gözden geçirdiklerini belirterek, bu dönemde hiçbir zaman olmadığı kadar çok çalıştıklarını söyledi.

Partilerinin tüm kademesinin bu çalışmalara destek verdiğini anlatan Gökçen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü bu artık bizim toplumumuz için, yarınımızı görebilmemiz için, evimize ekmek götürebilmemiz için, çocuklara harçlık verilebilmesi için, iyi bir eğitim alabilmemiz için ve Türkiye'nin gençleri olarak da Türkiye'de artık yaşamanın hayalini kurabilmemiz için gerekli. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla birlikte iktidarımızda bütün bu sorunların çözümünü sağlayacağız. Öncelikli olarak ekonomiyi düzelteceğiz. Yaşam pahalılığını, hayat pahalılığını kontrol altına alacağız. Ekonomi bilimini reddetmeyeceğiz. Halkın ürettiğini halka dağıtacağız. Kadına yönelik şiddeti bitirmek için gerekli önlemleri alacağız ve gençlerin hayal kurabildiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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