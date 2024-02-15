CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa etti. Yardımcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik CHP Parti Meclisi (PM) tarafından açıklanan tüm adaylara başarılar diledi. Sahada CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısı için çalışacağını vurgulayan Yardımcı, görevinden istifa ettiğini belirtti.

15.02.2024 17:37
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa etti.

Yardımcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik CHP Parti Meclisi (PM) tarafından açıklanan tüm adaylara başarılar diledi.

Sahada CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısı için çalışacağını vurgulayan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar CHP örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim. Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır.

Tüm bu nedenlerle Genel Başkan'ımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA

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