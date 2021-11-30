Salıcı: "Türkiye'yi normalleştirecek, güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracak bir yolun adımlarını atmaya başlayacağız" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, " Türkiye'yi normalleştirecek, güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracak bir yolun adımlarını atmaya başlayacağız." dedi.

Salıcı, partisinin Mersin İl Başkanlığı önünde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ali Öztunç, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay ve diğer ilgililerle basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin 2018'den beri ekonomik kriz içerisinde olduğunu savunan Salıcı, "3 yıldan beri devam eden bu krizi çözme iradesi Adalet ve Kalkınma Partisinde yok. O zaman sandık bir an önce vatandaşın önüne gelsin. Vatandaşımız kendi tercihi neyse kullansın." diye konuştu.

Salıcı, CHP ve Millet İttifakı'nın güçlü kadrolarının çözüm önerilerinin hazır olduğunu ifade etti.

Güçlü bir seçim çağrısı yapmak, çözüm önerilerini sunmak için 4 Aralık'ta Mersin'de miting düzenleyeceklerini anımsatan Salıcı, şunları kaydetti:

"Siz ne yaparsanız yapın, 4 Aralık'ta biz Mersin'den tüm Türkiye'ye bütün Cumhuriyet Halk Partililer olarak, şu anda yaşananlardan dolayı canı yanmış vatandaşlarımızla birlikte, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisine, Milliyetçi Hareket Partisine oy vermiş ama bu basiretsizlikleri, yönetim hatalarını, yanlışları gördükten sonra 'Ben bir daha oy vermem' diyen vatandaşlarımızla beraber, Türk bayraklarımızla hep beraber haykıracağız. O seçim, o sandık vatandaşın önüne gelecek. Vatandaş da gereği neyse onu yerine getirecek. Bundan kaçış yok. Mitingimizin iktidarın gözünü korkutacak derecede başarılı olması için tüm halkımızın, partili arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Onlarla birlikte sandığı Adalet ve Kalkınma Partisinin önüne koyacağız. Onlar da 20 yıldan beri 'millet iradesi' diyorlardı ya, o millet idaresinin bu sefer nasıl tecelli edeceğini, nasıl karşılık bulacağını hep beraber göreceğiz. Bu çağrımızı, mesajımızı ve haykırışımızı tüm Türkiye'ye yayacağız. Türkiye'yi normalleştirecek, güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracak bir yolun adımlarını atmaya başlayacağız."

Salıcı, partilerinin mitingi için eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanın gösterilmesi, Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmalarına izin verilmemesine de tepki gösterdi.