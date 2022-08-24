CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti

24.08.2022 16:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Torun, beraberindeki bazı milletvekilleriyle partisinin Aksaray İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, belediye ve örgütleri sürekli ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu süreçte CHP'li belediyelerin yüzde 80'ini ziyaret ettiklerini belirten Torun, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin sorunlarını dinlemek, çözüm önerilerini aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde daha iyisini nasıl yapabiliriz onun çalışmalarını yapmak için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok zor ve önemli günlerden geçiyoruz. 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar geçmişte birçok vaatte bulunmasına rağmen, bizlere birçok konuda sözler vermesine rağmen gelinen noktada maalesef tam tersi oldu."

Torun, Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Aksaray'ın bu potansiyelini her geçen gün kaybettiğini savunan Torun, şöyle konuştu:

"Maalesef bir tarım ülkesiyken ithalatçı bir ülke konumuna geldik. Her anlamda birçok tarım ürününü ithal eder duruma geldik. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Her geçen gün de maliyetlerimiz artıyor. Çok çalışmamız lazım. Sürekli illerde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Batısından kuzeyine, doğusundan güneyine her yerdeyiz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz, çözüm önerilerini aktarıyoruz. Sorunların çözümlerinin olduğunu vatandaşlarla paylaşıyoruz."

Toplantıya, CHP milletvekilleri Cavit Arı, Burhanettin Bulut, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

YORUMLAR
500
CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Konya'da partililerle buluştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Konya'da partililerle buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Seyit Torun, Aksaray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement