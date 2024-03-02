CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Hollanda'da İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi Engellendi

Hollanda'da İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyenler, polis tarafından engellendi. Göstericiler, Hollanda Parlamentosuna yapacakları yürüyüşe izin verilmedi. Hollanda hükümetinin İsrail'e karşı tutumunu eleştiren göstericiler, dövizler taşıyarak protesto etti. Göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısı yaptı ve Hollanda'nın çifte standart uyguladığını belirtti. Protesto sırasında polis yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericilerin alandan ayrılmasına izin vermedi.