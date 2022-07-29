CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti - Son Dakika
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CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti

29.07.2022 14:07
CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak, hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak, hayatını kaybetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Özel, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın kıymetli annesi Ayten Öztrak'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ayten Öztrak'a Allah'tan rahmet, Öztrak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.Ayten Öztrak'ın cenazesi, pazar günü Kocatepe Camisi'nde öğle kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda defnedilecek.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak'ın annesi vefat etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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